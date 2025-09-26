Catamarca desembarca en la FIT 2025 con toda su propuesta turística

Catamarca volverá a decir presente en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), el encuentro más importante del sector turístico, que tendrá lugar del 27 al 30 de septiembre en el predio de La Rural, Ciudad de Buenos Aires.

Durante cuatro jornadas, la provincia compartirá en el stand 1320 su variada oferta turística y cultural junto a las provincias del Norte argentino. Música, gastronomía, degustaciones, experiencias lúdicas y presentaciones especiales formarán parte de la agenda de actividades.

Los municipios de Antofagasta de la Sierra, Belén, Andalgalá, El Rodeo, Fiambalá, Fray Mamerto Esquiú, La Puerta, Las Juntas, Los Varela, Pomán, San Fernando del Valle de Catamarca, Tinogasta, Valle Viejo, San José y el Paso de San Francisco, estarán difundiendo sus principales propuestas y atractivos.

El trabajo conjunto con el sector turístico se verá reflejado en la participación de agencias locales como Catamarca Aventura, Famayfil, Puna Travel, Jumeal Viajes, Pachita Viajes y Turismo SRL, Kullay Viajes, Huayra Mosoq, Norali Aventura y la Ruta del Telar Catamarca, además de la Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías y Afines de Catamarca.

Actividades destacadas

El stand, coordinado por la Secretaría de Gestión Turística, abrirá el fin de semana al público general con juegos interactivos, sorteos, shows gastronómicos, karaoke y degustaciones de vinos y platos catamarqueños.

En el marco de la feria, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, participará del panel de mujeres líderes del turismo organizado por FEMTUR, el sábado 27 a las 16 hs en el Auditorio Principal.

Entre las presentaciones programadas, se destacan la Ruta del Telar, que tendrá lugar el sábado 27 a las 18 hs en el Auditorio CFT B (Salón Ceibo); la propuesta de Astroturismo en Catamarca Capital, prevista para el domingo 28 a las 16:30 hs en el stand de Turismo Nación; el show del músico catamarqueño Agustín Isasmendi, el mismo domingo a las 18:30 hs en el escenario externo “Elegí Argentina”; y la iniciativa Catamarca Sensorial, que se presentará el lunes 29 a las 15 hs en el Auditorio CFT B (Salón Ceibo), con las experiencias “Sentí Yokavil” y “Tinogasta tierra de sensaciones”.

Por su parte, los días lunes y martes estarán destinados a rondas de negocios con operadores turísticos nacionales e internacionales, generando oportunidades para posicionar a Catamarca como un destino competitivo y diverso.

Programa

Sábado 27 de septiembre – Horario: 14 a 21 hs

· 12:00 Acto inaugural – Pabellón Rojo (La Rural)

· 14:00 Apertura de puertas al público general

· 14:30 Apertura del stand y recorrido protocolar

· 15.30 Espacio Gastronómico Norte Argentino- Presentación: Estofado de Pelones

· 16:00 “Mujeres que dejan Huellas en el Turismo” - Salón Rojo: Auditorio Principal de la Rural

· 16:00 Activación lúdica – Stand Catamarca

· 17:00 Degustación “Sabores Catamarqueños” – Stand Catamarca

· 18:00 Espacio Bodegas y Vinos de Norte - Stand N° 1320

· 18:00 Auditorio CFT – Salón Ceibo: Presentación RUTA DEL TELAR

· 19:00 Activación lúdica – Stand Catamarca

· 19:30 Degustación “Sabores Catamarqueños” – Stand Catamarca

· 21:00 Cierre de jornada

Domingo 28 de septiembre – Horario: 14 a 21 hs

· 14:00 Apertura de stand al público

· 15:00 Activación lúdica – Stand Catamarca

· 15:30 Espacio Gastronómico Norte Argentino- Presentación Típico Regional: Jigote Catamarqueño-

· 16:30 Presentación de Astroturismo en Catamarca -Stand N° 1110 Turismo Nación (20 min)

· 17:00 Espacio Bodegas y Vinos de Norte - Stand N° 1320

· 17:00 Activación lúdica – Stand Catamarca

· 17:30 Degustación “Sabores Catamarqueños” – Stand Catamarca

· 18:30 Escenario Externo “Elegí Argentina”: Actuación del Artista Catamarqueño: Agustin Isasmendi (20 min)

· 19:00 Activación lúdica – Stand Catamarca

· 19:30 Degustación “Sabores Catamarqueños” – Stand Catamarca

· 21:00 Cierre de jornada

Lunes 29 de septiembre – Horario: 10 a 19 hs

· 10:00 Apertura de stand

· 11:00–18:00 Rondas de Negocios – Pabellón Rojo. Participan 14 agencias de Catamarca

· 11:30 Activación lúdica – Stand Catamarca

· 12:00 Degustación “Sabores Catamarqueños” – Stand Catamarca

· 15:00 Auditorio CFT B – Salón Ceibo: Presentación“Programa Catamarca Sensorial” (50 min)

· 16:00 Activación lúdica – Stand Catamarca

· 16:00 Espacio Gustar: Masterclass y degustación (UTHGRA y Gin Gracián)

· 17.00 Presentación de Santa Maria - SENTÍ YOKAVIL Espacio Gastronómico Norte Argentino - Stand N° 1320

· 17:30 Espacio Bodegas y Vinos de Norte - Stand N° 1320

· 18:00 Activación lúdica – Stand Catamarca

· 19:00 Cierre de jornada

Martes 30 de septiembre – Horario: 10 a 19 hs

· 10:00 Apertura de stand

· 11:00–18:00 Rondas de Negocios – Pabellón Rojo. Participan 14 agencias de Catamarca

· 12:00 Activación lúdica – Stand Catamarca

· 15:00 Degustación “Sabores Catamarqueños” – Stand Catamarca

· 16:00 Activación lúdica – Stand Catamarca

· 19:00 Cierre de la feria