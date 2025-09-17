Se vienen los Juegos Estudiantiles 2025 , en Santa María

Del 24 al 27 de septiembre en el Polideportivo Municipal

Participan estudiantes de secundaria común y técnica:

EStudiantes de 5° y 6° año de secundaria común.

EStudiantes de 5°, 6° y 7° año de escuelas tecnicas.

¡Con premios, sorteos, concurso de talentos y más!

Las competencias estaran articuladas en distintas áreas

a- Deportidas y recreativas: ( destrezas fisicas, juegos de coordinacion y resistencia)

b- Culturales y artisticas: (expresiones artisticas, roles de talentos, canto, baile, creacion colectiva).

c-Ludicas e intelectuales: ( juegos de ingenio, memoria y creatividad).

La incripcion se realizara a travez de la jefatura de la Juventud desde las 9:00 horas a 13:00 en el polideportivo municipal.