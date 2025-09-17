Trabajadores públicos percibirán un bono especial de $120.000

El gobernador Raúl Jalil, acompañado de los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, y de Integración Regional, Logística y Transporte, Eduardo Andrada, confirmó el otorgamiento de una bonificación especial de $120.000 destinada a todos los trabajadores de la Administración Pública Provincial, incluyendo al personal de salud, seguridad y educación de gestión pública y privada de toda la provincia.

El beneficio será abonado en 3 cuotas de $40.000 junto a los sueldos de septiembre, octubre y noviembre.

El ministro Fernando Monguillot destacó el esfuerzo realizado para poder otorgar este beneficio en un contexto económico difícil. “Es un logro poder llegar a estas instancias y contar con los recursos necesarios para brindar esta posibilidad a los empleados públicos. Sabemos que falta mucho, pero en un contexto nacional donde prácticamente no se otorgan actualizaciones salariales, hemos decidido, con creatividad y responsabilidad, poner estos recursos al servicio del empleo público y que se valore la labor de nuestros trabajadores”, señaló.

Durante el anuncio estuvieron presentes las diputadas Claudia Palladino y María Argerich, y representantes de todos los gremios estatales.

Horas extras

Otro de los beneficios anunciados es la autorización de un nuevo cupo de horas extras, que serán asignados en función de las necesidades de cada ministerio con el objetivo de garantizar un mejor funcionamiento de los servicios del Estado Provincial.

Recategorización y concursos

Además, se anunció que, en coordinación con los gremios que representan a los empleados públicos, se avanzará en un instrumento legal para la recategorización del Escalafón General, considerando la antigüedad en la categoría y la función desempeñada.

También se prevé un decreto de confirmación de categorías para empleados que subrogan jefaturas de división o departamento, con al menos 3 años en la función y 10 años de antigüedad en la administración pública.

Docentes

En el ámbito educativo, se abrirán concursos para cubrir cargos vacantes de supervisores, así como la cobertura de cargos de directores, vicedirectores y secretarios, garantizando así la continuidad y fortalecimiento de la gestión escolar.