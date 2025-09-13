Se inauguro la pavimentación de Ruta 42

El Este catamarqueño celebra un sueño largamente esperado: la pavimentación de la Ruta Provincial N°42 en el tramo que une la localidad de Tintigasta y la cumbre de El Portezuelo. La obra, de 30 kilómetros de extensión, fue inaugurada oficialmente por el gobernador Raúl Jalil junto al intendente al intendente de El Alto, Ariel Ojeda, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; la senadora Nacional, Lucia Corpacci y el senador departamental Augusto Ojeda.
La nueva ruta no solo mejora la conectividad, sino que también simboliza un avance significativo para la integración y el desarrollo de las comunidades del Este catamarqueño que por años solicitaron la pavimentación de este camino.
Con una calzada de 6,30 metros de ancho y banquinas de 1,50, la flamante vía no solo acerca a los vecinos de la región a la Capital, que ahora sólo deberán transitar 65 km para arribar a la ciudad en vez de los 175 km que debían hacer yendo por Santa Rosa, sino que también impulsa la producción, el turismo y la seguridad vial.
“Esto no es una obra aislada: son 30 kilómetros entre Tintigasta y la Cuesta del Portezuelo, pero forman parte de un corredor vial de más de 120 kilómetros que transforma el Este de Catamarca”, destacó el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot. El funcionario enfatizó además que “Catamarca no se detiene” y que “no importa si el Gobierno nacional mira para otro lado: nosotros no vamos a abandonar a ningún catamarqueño”.
El intendente de El Alto, Ariel Ojeda, no ocultó su emoción al afirmar que la ruta “marca un antes y un después” en la historia del departamento. “Hoy quedamos en la historia del Este catamarqueño. Esta ruta comenzó con los estudios de factibilidad en la gestión de Lucía Corpacci, luego tuvo el impulso de Raúl Jalil y finalmente hoy se hizo realidad. Es salud, cultura, turismo y producción. Hoy estamos a sólo 65 kilómetros de la Capital”, expresó.
Los vecinos también hicieron sentir su voz. “Esta ruta es de gran importancia para conectar la Capital con el Este provincial y con provincias vecinas. Nos conecta más con el Valle Central”, celebró Lilia Bulacios, docente y vecina de El Alto.
Un corredor para el desarrollo
La pavimentación de la Ruta 42 forma parte de un plan integral de conectividad vial que ya transformó al Este catamarqueño. En lo que va de la gestión de Raúl Jalil, se pavimentaron más de 117 kilómetros: 65 km en la Ruta 7 (Esquiú-Baviano), 22 km en la Ruta 2 (San Antonio-Icaño) y ahora 30 km en la Ruta 42.
Actualmente, continúan las obras en la Ruta 2, donde se avanza en un tramo de 18 kilómetros entre el empalme con la Ruta Provincial N°13 y la localidad de Anquincila, para completar el Corredor Vial Este.
Acompañaron el acto que tuvo lugar en Tintigasta el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos; la ministra de Salud, Johana Carrizo, los intendentes Raúl Barot (Los Altos); Mario Páez (Bañado de Ovanta); Mario Sosa (Tapso); Patricio Villafañez (Los Varela), Humberto Salim (Frías -SdE), y los legisladores provinciales, Claudia Palladino, María Argerich y Juan Carlos Ledesma, entre otras autoridades
