Catamarca presente en los JADAR 2025

Desde el 9 al 14 de septiembre, se disputarán los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025, con epicentro en Rosario, provincia de Santa Fe. Una parte de la delegación catamarqueña partió esta mañana desde el Estadio Provincial Bicentenario, encabezada por el secretario de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte Guillermo Perna y el director de Rendimiento Deportivo Emiliano Salas Porta.

En representación de Catamarca, los atletas que competirán son: Julián Gutiérrez y Victoria Luna Avellaneda (Tiro Deportivo), Santiago Verasay (Gimnasia), Walter Carrizo (Karate), Mikaela Rojas (Judo), Facundo Nieva Biza (Patín), Guadalupe Lobo y Sebastián Coronel (Ciclismo), Samuel Sotomayor Rizo (MTB), Ulises Vergara, Juliana García, María Belén Santillán y Emiliano Díaz (Triatlón) y Hugo Nieto (Atletismo).

Además de Rosario, también habrá competencias en Rafaela y Santa Fe capital, donde se reunirán más de 2.500 atletas olímpicos y paralímpicos de todas las provincias del país, en un total de 55 disciplinas. Este evento tendrá su primera edición como inicio del camino olímpico para los deportistas del país.