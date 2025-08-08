Convenio para garantizar las elecciones concurrentes de octubre 2025

El Ejecutivo Provincial, la Corte y la Justicia Federal definieron la logística electoral. Coexistirán dos sistemas de votación: la boleta única de papel (BUP) para las elecciones nacionales y la boleta tradicional de papel para las elecciones provinciales.
Con la mira puesta en las elecciones del 26 de octubre de 2025, el Gobierno Provincial, la Corte de Justicia y el Juzgado Federal con competencia electoral firmaron un acuerdo clave para garantizar la realización de los comicios de manera concurrente, ordenada y transparente.
El convenio, sin precedentes en Catamarca, establece las bases para la convivencia de dos sistemas de votación diferentes: boleta única de papel (BUP) para los cargos nacionales y boleta tradicional para los provinciales. Fue rubricado por el gobernador Raúl Jalil, el juez federal Miguel Ángel Contreras y el presidente de la Corte, Hernán Martel.
Según los datos provisorios se dispondrá un total de 1.471 mesas en el territorio provincial que estarán distribuidas en 238 escuelas. Las autoridades de mesas ascenderán a 3.100. Asimismo, se indicó que los datos definitivos estarán el próximo lunes 11 de agosto.
Claves del operativo electoral
El acuerdo define, entre otros puntos, cómo se organizará la votación, quién se encarga de qué, y cómo se garantizará la transparencia:
Dos sistemas, una elección: Cada jurisdicción electoral —la nacional y la provincial— gestionará su parte del proceso. La Junta Electoral Nacional (JEN) se hará cargo de las elecciones nacionales, y la Junta Electoral Provincial (JEP) de las provinciales. El escrutinio definitivo será conjunto, en el Pabellón 2B del Predio Ferial.
Padrón unificado: Se utilizará un padrón único elaborado por la Justicia Federal, salvo en el caso de los electores extranjeros, que gestionará el Tribunal Electoral Provincial.
Menos electores por mesa: Para facilitar el proceso, cada mesa tendrá un máximo de 250 electores (antes eran 350). Además, se usarán dos urnas por mesa: una para la elección nacional y otra para la provincial.
Autoridades de mesa: Serán designadas por la JEN, pero trabajarán para ambas elecciones. Recibirán un viático nacional y una compensación provincial. La capacitación se hará en el Cine Teatro Catamarca y en sedes del interior, con costos cubiertos por la provincia.
Material y logística: Cada organismo se encargará de sus boletas y urnas. El despliegue y repliegue será coordinado para que se realicen al mismo tiempo.
Seguridad: El Comando Electoral Nacional, bajo la Justicia Electoral Federal, tendrá a su cargo la seguridad del proceso. La Policía Provincial colaborará bajo sus órdenes.
Gobierno y municipio articulan tareas para avanzar con la reparación de daños en Laguna Blanca
