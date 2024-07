COMUNICADO DE LA DIVISIÓN CIBERDELITOS DE LA POLICÍA DE CATAMARCA

Desde la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia se informa a la comunidad en general, que ante reiteradas consultas realizadas en esa dependencia, se brindan los siguientes consejos:

Recomendaciones para no ser víctima de estafas telefónicas y por el uso indebido de tarjetas de crédito y débito.

Es muy importante saber que existen nuevas modalidades delictivas que no solo manipulan a sus potenciales víctimas, sino también a sus dispositivos a través de aplicaciones que les piden que descarguen, y así se apoderan de su información personal y de sus cuentas bancarias.

1- Desconfié de mensajes provenientes de números desconocidos:

No interactué con usuarios del servicio de mensajería de WhatsApp que no estén autorizados por los canales oficiales de la empresa de Ec Sapem (Energia de Catamarca), donde ofrezcan descuentos del 50% por el pago del servicio, no ingrese a los links brindados.

2- No proporcione información sensible:

No responda a solicitudes de información personal o financiera que provengan de la página ni acceda a links ya que esto podría redireccionarlos a otra plataforma maliciosa.

3- Verificación de comunicación:

Si recibe mensajes directos o llamadas sospechosas, verifique su autenticidad contactando directamente con Ec Sapem (Energía de Catamarca) a través de sus canales oficiales.

4- No debemos compartir nuestras credenciales:

Claves, usuarios, contraseñas, códigos, token, etc. Las mismas son personales y no debemos compartirla con nadie.

5- Compartir esta información con familiares y amigos – la ciberseguridad es una responsabilidad social.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE

SI USTED:

SE SIENTE MANIPULADO O ENGAÑADO, CORTE LA LLAMADA E INMEDIATAMENTE LLAME AL SISTEMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SAE- 911 O A LA DIVISIÓN CIBERDELITOS DE LA POLICIA DE CATAMARCA, NOSOTROS LO ASESORAREMOS PARA QUE PUEDA IDENTIFICAR BIEN LA MANIOBRA FRAUDULENTA Y ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LA ESTAFA O DESINSTALAR ALGUNA APLICACIÓN.

CONTACTOS:

Teléfono División Ciberdelitos: 383-4437523

Correo electrónico: [email protected]