Provincia y municipio trabajan para proteger la protección de la producción de papa semilla

El director de Agricultura Pedro Martínez, acompañado por el técnico en Sanidad Fabio Medina, en representación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, visitó la zona de Aconquija, en departamento Andalgalá, donde se ubica una de las tres zonas privilegiadas en Argentina para la producción de papa semilla.

Durante su estadía, el funcionario se entrevistó con productores y visitó los campos para proceder a la toma de muestras de material con el fin de realizar los respectivos tests zoofitosanitarios. También visualizó la cosecha que se está llevando a cabo en la zona y supervisó las cámaras de acopio y constató que las bolsas tienen impresa la leyenda “CATAMARCA”, dando cuenta de la denominación de origen respectiva.

Al finalizar la tarea, Martínez anunció que, tras la reunión con el intendente de Aconquija Cristian Gutiérrez, el Ministerio de Agricultura trabajará de manera conjunta con la comuna local para poner en funcionamiento los puestos Fitosanitarios para el control en el ingreso a la zona de producción. “Es con el objetivo de proteger los campos y que no se vea afectado el cultivo con nuevas plagas y material no deseado, acciones que servirán para llevar a cabo el control del material que egresa, así como el pesaje de camiones para que los mismos no excedan en el peso y destruyan las rutas”, apuntó el director de Agricultura.