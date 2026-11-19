Entrega elementos (4)

En la mañana de hoy, en la Casa de Gobierno, el Sr. Gobernador de la Provincia de Catamarca, Lic. Raúl Jalil, junto al Ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Dr. Alberto Natella, al Secretario de Seguridad, Lic. Leandro Quiroga Barros, y al representante de la empresa minera Río Tinto, Tanus Mafud Abás, hicieron entrega al Jefe de Policía, Crio. Gral. (RE) Marcos Manuel Herrera, de diversos elementos para rescate donados por dicha empresa, destinados al Grupo Especial de Rescate (GER), dependiente de la Dirección Bomberos de la Institución, y a la Brigada de Incendios Forestales.

La incorporación de estos equipos, permitirá fortalecer las tareas que llevan adelante ambas áreas, constituyendo herramientas de gran utilidad para las intervenciones en situaciones de emergencia, la búsqueda y el rescate de personas extraviadas, como así también para las distintas acciones operativas y preventivas propias de sus funciones.

En la oportunidad, el Jefe de Policía, quien estuvo acompañado por el Director de Bomberos, Crio. My. Lic. Roberto Carabajal, el Jefe del Grupo Especial de Rescate (GER), Subcrio. José Serra, el Director de Defensa Civil, Crio. My. Ing. Walter Zárate y la Jefa a cargo de la Brigada de Incendios Forestales, Crio. Melisa Arévalo, agradeció al Primer Mandatario Provincial y al representante de la empresa minera Río Tinto por este importante aporte, destacando lo que ello representa para mejorar las condiciones de trabajo del personal y fortalecer la capacidad de respuesta ante distintas situaciones que requieran su intervención.

Esta iniciativa, pone de manifiesto la importancia del trabajo articulado con el sector privado, mediante acciones de cooperación que contribuyen al fortalecimiento de los recursos institucionales y redundan en beneficio de la seguridad y el bienestar de toda la comunidad catamarqueña.