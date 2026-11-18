El San Juan fortalece la cirugía oncológica

El Ministerio de Salud de la provincia trabaja continuamente en mejorar la calidad de los servicios, beneficiando a la comunidad que recibe atención en los diferentes centros de salud de la provincia; los equipos de salud evalúan los tratamientos de acuerdo a la patología de cada paciente, buscando beneficiar a los mismos con procedimientos mínimamente invasivos.

En este marco, el Hospital Interzonal San Juan Bautista continúa fortaleciendo sus prestaciones en cirugía oncológica mediante la aplicación de técnicas mínimamente invasivas.

Este tipo de procedimientos permite abordar patologías oncológicas complejas a través de pequeñas incisiones, utilizando una cámara y un instrumental específico que posibilitan realizar la intervención sin necesidad de una apertura abdominal convencional.

A través de estas técnicas mejoran la recuperación del paciente, con menor dolor posoperatorio, incisiones más pequeñas, menor riesgo de complicaciones relacionadas con la herida quirúrgica y una reincorporación más rápida a las actividades habituales.

Al respecto, el jefe del Servicio de Cirugía Oncológica, Santiago Ravetti, explicó que “la elección de las técnicas depende de una evaluación individual de cada paciente y de las características de la enfermedad”.

Asimismo, agregó que “lo más importante en una cirugía oncológica, más allá de si se realiza por vía convencional o laparoscópica, es respetar los criterios oncológicos”, y explicó que “la laparoscopía no está indicada para todos los tumores ni para todos los pacientes”.

Las intervenciones están a cargo del equipo del Servicio de Cirugía Oncológica del Hospital Interzonal San Juan Bautista, integrado por profesionales de distintas especialidades que trabajan de manera interdisciplinaria para brindar una atención integral; esta coordinación permite planificar y acompañar los procesos de atención desde una perspectiva integral, contemplando tanto el tratamiento de la enfermedad como las necesidades de cada persona.