La Provincia condona parte del préstamo a municipios para pago del SAC y les da aire financiero
El Gobierno de Catamarca oficializó la condonación parcial de la deuda que los municipios habían contraído para afrontar el pago del medio aguinaldo en el primer semestre del año. La decisión llega en un contexto de fuerte caída de la recaudación y de una constante baja en los fondos coparticipables que reciben las comunas.
Con la medida, los intendentes no deberán devolver la primera de las cuatro cuotas del préstamo otorgado por la Provincia, lo que equivale a condonar el 25% de la deuda total. En números, se trata de más de $2.000 millones que dejarán de pesar sobre las arcas municipales y que se transforman en un aporte no reintegrable.
El alivio financiero fue una respuesta directa del gobernador Raúl Jalil al pedido de los jefes comunales, quienes venían advirtiendo sobre la imposibilidad de cumplir con la devolución del préstamo en medio de la crisis económica nacional.
Más de 30 municipios resultaron beneficiados y desde la Provincia remarcaron que esta decisión busca garantizar mayor oxígeno financiero a los municipios, permitiéndoles redirigir recursos hacia áreas clave del desarrollo local y la prestación de servicios.
