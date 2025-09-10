El Gobernador recibió a la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación

En el encuentro se abordaron diferentes temas vinculados a la actividad, con especial atención a la situación actual de la industria.

Politica10 de septiembre de 2025RedaccionRedaccion
El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno a Héctor Morcillo, secretario general de la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), quien visitó Catamarca y desarrolló distintas actividades con referentes y trabajadores del sector. En la reunión también participó José Luis Roldán, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación de Catamarca.

En el encuentro se abordaron diferentes temas vinculados a la actividad, con especial atención a la situación actual de la industria. Morcillo planteó la preocupación por la caída del consumo y su impacto en la producción: “Nos preocupa que la producción y el poder de consumo se vean afectados de manera tan significativa por la apertura de la importación. La caída ha sido muy fuerte y repercute directamente en el desarrollo económico”.

Asimismo, se dialogó sobre la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre la Provincia, los gremios y el sector privado para afrontar las problemáticas que atraviesan algunas empresas.

En este sentido, se coincidió en que resulta clave seguir apostando al desarrollo de la industria alimenticia como una vía para generar empleo genuino y mejorar los ingresos de los trabajadores.

