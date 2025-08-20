Raúl y caciques de Belén articulan obras para el desarrollo de las comunidades

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por parte de su gabinete, recibió este miércoles a los representantes de las comunidades originarias del norte de Belén para impulsar una serie de obras y programas destinados a mejorar la salud, la movilidad, la infraestructura y el acceso a servicios básicos en las poblaciones. La ejecución de estas acciones está planificada desde septiembre próximo.
Uno de los compromisos incluye la entrega de camionetas a Carachi, Aguas Calientes y El Tolar, además de una ambulancia equipada para emergencias médicas, que asegure la cobertura de emergencias y traslados necesarios.
En cuanto a energía y servicios, a través del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, se realizará un proyecto de obra para desarrollar un tendido eléctrico hacia Antofagasta de las Sierras, que permita llevar energía a todas las comunidades del norte de Belén y El Peñón. Mientras se definen los aspectos técnicos y de financiamiento, se financiará el mantenimiento de los paneles solares existentes y se trabajará en la mejora de la conectividad de internet en instituciones públicas.
En el plano educativo y laboral, el acuerdo contempla becas de urgencia para jóvenes y adultos, capacitaciones para 80 personas y la creación de una base de datos para favorecer la inserción laboral en el sector privado.
En el corto plazo se trabajará con la optimización de la conectividad a internet destinada a las instituciones públicas de las comunidades, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación, la salud, la gestión comunitaria y las comunicaciones.
Además, se resolvió que las comunidades mantendrán encuentros con la empresa minera Elevado Gold, con mediación de la Defensoría del Pueblo, a cargo de Dalmacio Mera, para debatir las propuestas vinculadas al proyecto minero en marcha e incorporar a Peñas Negras en el diálogo.
Desde el Ejecutivo confirmaron que se continuará asistiendo en la reconstrucción de viviendas y clubes comunitarios dañados en Laguna Blanca tras el temporal, junto con mejoras en los caminos que conectan a las localidades.
El acta-acuerdo fue rubricada con los representantes de las comunidades originarias de Aguas Calientes, Morterito, Chistín, El Tolar, Vicuña Huasi-Laguna Blanca, Corral Blanco, La Angostura y Carachi.
OSEP congela el precio de los coseguros hasta diciembre
Elecciones 2025: Fuerza Patria Catamarca definió a sus candidatos
Candidatos santamarianos por La Libertad Avanza
Ejército y fuerzas de seguridad articulan la logística de las elecciones legislativas
La construcción del puente más largo de la provincia ya tiene un avance del 60%
Es el 12mo puente construido en la actual gestión de gobierno.
Convenio para garantizar las elecciones concurrentes de octubre 2025
Gobierno y municipio articulan tareas para avanzar con la reparación de daños en Laguna Blanca
El FASTA inicia una nueva etapa institucional estratégica ante la baja de la tasa de natalidad
Se trata de un plan educativo sostenible y adaptado a las nuevas realidades que hoy presenta el mundo.
Catamarca se presenta en Meet Up 2025, buscando potenciar el turismo de reuniones
Catamarca estará presente en Meet Up Argentina 2025, el evento más importante del turismo de reuniones del país.
Hacia una justicia más ágil y transparente: avanza la Reforma del Código Procesal Civil y Comercial de Catamarca
El proyecto de reforma integral del Código Procesal Civil y Comercial busca modernizar y agilizar la justicia.