Candidatos santamarianos por La Libertad Avanza

La Libertad Avanza oficializo la la lista de los canditos para las elecciones del 26 de Octubre 2025. Ya se dio a conocer los nombres de algunos de los candidatos:
Diputados Nacionales:
- Adrían Brizuela
- Miryam Juaárez
- Ivan Lopez
Diputados Provinciales
- Carlos Aybar (actual secretario del Bloque la LLA)
- Valentina Reynoso
- Francisco Monti
- Laura Quintero
- Mateo Manti
- Alba Aguirre ( santamariana)
- Juan Pablo Acevedo
- Silvina Carrizo
- Daniel molina
- Andrea Sanchez
Los Candidatos Santamarianos:
Alba Aguirre, como Diputada Provincial en 6to lugar.
Martin Villagra, como Senador de Santa Maria
