Candidatos santamarianos por La Libertad Avanza

La Libertad Avanza oficializo la la lista de los canditos para las elecciones del 26 de Octubre 2025. Ya se dio a conocer los nombres de algunos de los candidatos: 

Diputados Nacionales:

  1. Adrían Brizuela 
  2. Miryam Juaárez
  3. Ivan Lopez

Diputados Provinciales

  1. Carlos Aybar (actual secretario del Bloque  la LLA)
  2. Valentina Reynoso 
  3. Francisco Monti 
  4. Laura Quintero 
  5. Mateo Manti
  6. Alba Aguirre ( santamariana)
  7. Juan Pablo Acevedo 
  8. Silvina Carrizo 
  9. Daniel molina 
  10. Andrea Sanchez

Los Candidatos Santamarianos: 

Alba Aguirre, como Diputada Provincial en 6to lugar.

Martin Villagra, como Senador de Santa Maria 

