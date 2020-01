Nuevo logro de Mario Quiroga y su talento fotográfico

Se trata de un notable reconocimiento para el actual subsecretario de Medios y Políticas Comunicacionales de Valle Viejo, quien fuera anteriormente director de Contenidos de la Provincia y durante ocho años se desempeñó como fotógrafo personal de Lucía Corpacci.

Oriundo del pueblo cordobés de Los Cóndores y radicado hace muchos años en Catamarca, donde formó su familia, Quiroga se dedicó durante varios años a la tarea periodística, con incursiones en la fotografía artística. Ya había recibido otros reconocimientos luego de exhibir su trabajo en el Palace de Glacé en Buenos Aires y en Nueva York.

Ahora, suma un nuevo galardón al haber sido seleccionado por el Fondo Nacional de las Artes en su Concurso de Artes Visuales 2019. Éste certamen que busca reconocer, fomentar y difundir la producción nacional, incluye las categorías Obras Bidimensionales, Obras Tridimensionales y Fotografía.

Todas las piezas seleccionadas serán parte de la muestra que se realizará en la Casa Nacional del Bicentenario. La exposición se inaugurará el 21 de febrero y permanecerá abierta hasta el 29 de marzo.

Quiroga participará con una obra titulada “Pancho”, que retrata a un carro de panchos con singular sensibilidad.

Mario participó en incontables muestras y se pueden destacar entre ellas, a la muestra colectiva por los derechos de los niños (Catamarca 2005),

Muestra con el grupo de artistas plásticos "La Ventolera" (Catamarca y Entre Ríos), muestra con reporteros gráficos de Catamarca hechos 07-08, hechos 08-09, hechos 09-10, 11-12, 12-13. Muestra anual con la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

Además, se le otorgaron los siguientes reconocimientos:

-Foto seleccionada para exposición en el concurso Imágenes sensibles de la Argentina (2005).

-3º premio: concurso las carreteras y su gente (2006)

-Foto seleccionada concurso on line internacional de Idealistas.org (2007)

-Mención especial concurso postales de Valle Viejo (2007)

-Foto seleccionada concurso internacional de la UNESCO por la desertificación (2009)

-1º premio categoría actualidad en 1º concurso fotoperiodismo del diario Clarín (2009) Bs As

-2º premio San Fernando en imágenes 2009 Catamarca.

-Foto Seleccionada en el Salón Nacional (Palais de Glace) (2014)

-Seleccionado para exponer 4 fotografías en Ágora Gallery, New York (2017)

-Premio Concurso Internacional de Fotografía Construyendo Arte, de la UOCRA (2019)

- Distinción al “Merito San Fernando” por la obtención del 1º premio del concurso clarín de fotoperiodismo en categoría actualidad – 2009. Concejo Deliberante de la Capital.

- Destacado del año, en fotografía (2009) Municipalidad de Valle Viejo.

- Premio Hacedores (2011)