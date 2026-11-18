Juzgados de Paz recibirán las presentaciones periódicas de personas con medidas penales en libertad (1)

En la jornada de hoy, las ministras de la Corte de Justicia, Fabiana Gómez, Rita Verónica Saldaño y María Fernanda Rosales Andreotti, firmaron un convenio de cooperación con el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, para que los Juzgados de Paz reciban las presentaciones periódicas de personas que cumplen medidas penales en libertad.

La iniciativa apunta a facilitar el cumplimiento de estas obligaciones a quienes viven en el interior provincial, que en algunos casos deben recorrer más de 300 kilómetros para presentarse en la Capital. El acuerdo comprende a las personas con condenas de ejecución condicional sujetas a reglas de conducta y a quienes se encuentran bajo suspensión del juicio a prueba.

Según lo establecido, la Dirección Provincial de Reintegración Social asignará a cada persona el punto de presentación más próximo a su domicilio y coordinará la capacitación y el seguimiento operativo. Los Juzgados de Paz habilitados certificarán la identidad de la persona y la fecha de su presentación, y comunicarán esa información a la Dirección. La evaluación del cumplimiento de cada medida seguirá a cargo del juzgado de ejecución penal competente.

"Este convenio busca que las personas que cumplen medidas penales en libertad puedan realizar sus presentaciones periódicas en el Juzgado de Paz más cercano a su domicilio, evitando traslados largos y costosos hasta la Capital. Es una medida concreta de articulación entre poderes, que facilita el cumplimiento de las medidas judiciales y reduce las barreras territoriales para acceder a la justicia", destacó el ministro Natella.

Del acto también participaron la secretaria de Juzgados de Paz, Dra. Valeria Hausberger; el secretario de Gobierno, Gastón Venturini; la secretaria de Justicia y Participación Ciudadana, Dra. Laila Saleme; el director de Justicia, Dr. Emilio Montalva; y el director provincial de Reintegración Social, Santiago Emanuel Ahumada. También estuvieron presentes las integrantes del equipo de Trabajo Social de esa Dirección, Lic. Silvina Maza, Gabriela Sosa e Ivana Albornoz.