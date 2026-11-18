FOGACAT fue elegido para presidir la red nacional de fondos públicos de garantía

El Fondo de Garantía de Catamarca (FOGACAT) fue elegido para presidir durante los próximos dos años la Red Federal de Fondos Públicos de Garantía (FONRED), un espacio que reúne a instituciones provinciales y nacionales para fortalecer el sistema de garantías y ampliar las oportunidades de acceso al financiamiento de las PyMEs argentinas.

La designación representa un reconocimiento a la trayectoria y al trabajo institucional de FOGACAT, y posiciona a Catamarca en un rol estratégico dentro del sistema nacional de garantías.

En este sentido, Alejandra Nazareno, presidenta de FOGACAT, destacó: “Esta designación es un reconocimiento al compromiso y al trabajo que viene realizando todo el equipo de FOGACAT. Es un orgullo para Catamarca asumir esta responsabilidad y una oportunidad para seguir construyendo una agenda federal de financiamiento productivo. Creemos en el trabajo conjunto entre las provincias y en la importancia de fortalecer herramientas que permitan que cada vez más PyMEs puedan acceder al crédito y desarrollar sus proyectos”.

Por su parte, Eduardo Castagnola, gerente de FOGACAT, señaló: “Esta elección refleja el trabajo de gestión que venimos desarrollando para fortalecer FOGACAT, ampliar las herramientas de financiamiento y consolidar vínculos estratégicos. Es una oportunidad para proyectar nuestra experiencia y seguir impulsando una agenda federal para las PyMEs”.

Una conducción con representación federal

La nueva Comisión Directiva de FONRED estará presidida por FOGACAT (Catamarca), acompañada por FOGAER (Entre Ríos) en la vicepresidencia, FOGAPLAR (La Rioja) en la secretaría y Garantía San Juan en la tesorería.

Las vocalías estarán integradas por FOGABA, FOGACH, FOGAPAM y FOGADEF, como vocales primero, segundo, tercero y cuarto, respectivamente.

Por su parte, la Comisión Revisora de Cuentas estará conformada por FOGARIO (Río Negro), representado por Lautaro Martínez, como miembro titular, y FOGANEU (Neuquén), representado por Lucas Iturriaga, como miembro suplente.

Además, integran el Fondo de Garantía instituciones nacionales como el Consejo Federal de Inversiones y Fondo de Garantías Argentino (FOGAR).

Durante los próximos dos años, la gestión buscará profundizar la articulación entre los fondos provinciales, promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas, e impulsar nuevas herramientas que permitan ampliar el acceso al crédito y acompañar el desarrollo productivo de las distintas regiones del país.

Con esta nueva responsabilidad, FOGACAT reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema federal de garantías y con la construcción de más oportunidades de financiamiento para las PyMEs argentinas, proyectando el trabajo que desarrolla en Catamarca hacia una agenda de alcance nacional.