Capacitación Orientada al Deporte Comunitario en los barrios _Amaicha del Valle_

09 de septiembre de 2025
imagen_2025-09-09_231107956

  Te invitamos a participar de esta jornada especial destinada a entrenadores deportivos, donde compartiremos herramientas y experiencias para fortalecer el rol del deporte como motor de integración social, salud y desarrollo comunitario.

  Fecha: 25 de septiembre
  Lugar: CEPLA Amaicha del Valle (B° San Roque, Los Zazos S/N)
  Horario: 18:00 horas

  El deporte no solo forma atletas, también construye valores, disciplina y comunidad. Esta capacitación busca potenciar a quienes día a día acompañan a niños, jóvenes y adultos en su formación deportiva.

  Actividad gratuita

  Certificación de participación

  ¡Sumate y seamos protagonistas del crecimiento deportivo y social en Amaicha del Valle!

