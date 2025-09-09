Capacitación Orientada al Deporte Comunitario en los barrios _Amaicha del Valle_

Te invitamos a participar de esta jornada especial destinada a entrenadores deportivos, donde compartiremos herramientas y experiencias para fortalecer el rol del deporte como motor de integración social, salud y desarrollo comunitario.

Fecha: 25 de septiembre

Lugar: CEPLA Amaicha del Valle (B° San Roque, Los Zazos S/N)

Horario: 18:00 horas

El deporte no solo forma atletas, también construye valores, disciplina y comunidad. Esta capacitación busca potenciar a quienes día a día acompañan a niños, jóvenes y adultos en su formación deportiva.

Actividad gratuita

Certificación de participación

¡Sumate y seamos protagonistas del crecimiento deportivo y social en Amaicha del Valle!