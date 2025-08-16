Autopista Digital Educativa llega a Amaicha del Valle

La Comunidad Indígena Amaicha del Valle, junto a San Miguel Global, Fundación Talentos para la Vida y la Cooperativa Generar, se unen para acercar el conocimiento y las herramientas digitales a toda nuestra comunidad.

Gracias a esta alianza, podrás acceder de manera gratuita al programa Autopista Digital Educativa, que ofrece 192 cursos virtuales desarrollados junto a Accenture y disponibles en www.fundaula.es .

¿Qué ofrecen estos cursos?

Capacitación 100% online y autogestionada.

Duración estimada: 2 horas diarias.

Acceso desde computadora, celular o tablet con internet.

Certificado de aprobación al finalizar cada curso.

Objetivo: Fortalecer el conocimiento digital y promover el uso de herramientas informáticas para el desarrollo personal, laboral y comunitario.

Nuestra institución será facilitadora del proceso, acompañando y motivando a quienes se inscriban para que puedan aprovechar al máximo esta oportunidad.

Inscripciones y consultas: acercarse a las oficinas de la Comunidad Indígena Amaicha del Valle.

¡Es tu momento de subirte a la autopista del conocimiento!

Para ingresar a la beca referenciada por GENERAR, en el navegador escribir:

https://fundaula-lp.cclearning.accenture.com/?p=12523