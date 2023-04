Apoyo al deporte local

El deporte como impulsor de la sana competencia; de la contención de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores y, en gran medida, como representación de nuestra ciudad en otras tierras, tanto a nivel regional como nacional e internacional, fue siempre un motivo de crecimiento social, por lo que desde el principio de esta gestión de gobierno municipal, el intendente CPN Juan Pablo Sánchez lleva adelante un firme apoyo, tanto a clubes como a la realización de competencias y, en la misma medida, a la participación de los deportistas en ellas.

En el día de ayer, en la cancha del Club Boulevard Norte se llevó a cabo el Petit Torneo de fútbol, con la participación del club anfitrión, San Isidro, Mojarras Norte y Recreo. Se jugarán tres fechas, donde compiten “todos contra todos” por puntos; el ganador obtiene un premio de $2.000.000 y el segundo $1.000.000 aportados por el organizador Ministerio de la Vivienda.

La escuela de Boxeo Municipal, a cargo de los prof. Hernán Nieva y Mauro López participó en un torneo en la vecina ciudad de Cafayate, donde Agustín Suárez le ganó al competidor de Salta en el tercer round por nocaut; tanto que Omar Contreras ganó en el segundo round por nocaut también ante un competidor de Tucumán.

Prof. René Chaile participó en CAMPEONATO DEL MUNDO UCI MASTERS MTB 2023, en la ciudad de Villa La Angostura, donde obtuvo el 14° puesto en la general. Esta carrera de altísimo nivel convoca a corredores de todo el mundo, por lo que el esfuerzo y sacrificio se engrandecen. Desde el municipio se colaboró con un aporte para su participación.

El equipo Las Panteras Runners participa con sus atletas en diferentes competencias, como “Buenos Aires Corre” 5y 10k y “Dos Ciudades Corren”, en Fray M. Esquiú y Valle Viejo de nuestra provincia, obteniendo importantes resultados por parte de Nadine Vilca y Desiderio Bera, en sus categorías y tabla general. Desde el municipio, se brinda un constante apoyo con transporte, combustible y subsidio.

Mariano Ballarini y Fernando Ríos, participaron el pasado fin de semana en la primera de tres fechas del Campeonato Belicho de MTB, donde obtuvieron el 6to y 7mo puesto respectivamente, siendo los únicos representantes de nuestra ciudad. Desde le municipio se colaboró con combustible para su traslado.

Las instalaciones del Gimnasio Municipal fueron sede el pasado sábado de un encuentro de Mini Basquet, con la participación de la escuela municipal, Atenas; las divisiones inferiores del Club Estrella del Sud y el equipo Basquet 120 de Belén.

Pádel, el deportista Zacarías Moya, participó del Abierto de Salta, donde junto a su pareja Ramiro Navarro, llegaron hasta semifinal en categoría 6ta. Desde el municipio se les colaboró con combustible.

Al club Olimpo, categoría veteranos, se les entregó un botiquín.

Al Club Fusión Santa María de Newcom, se les colaboró con combustible para su participación en la segunda instancia clasificatoria del Torneo Nacional FEVA Newcom, donde las categorías +50 y +60 obtuvieron el pase como presentantes provinciales al campeonato a realizarse próximamente en la ciudad de Las Termas de Río Hondo. Allí buscarán la clasificación para el Sudamericano de Newcom, en Brasil.

Agustín Nieto y Juan Castro, del Club Santa María de Ajedrez, participaron realizando grandes actuaciones en el Torneo Internacional de Ajedrez “Abierto IRT Malvinas Argentinas 2023”, que se llevó a cabo en la ciudad de Tucumán. Desde el municipio se les colaboró con combustible y subsidio. Cabe destacar que compitieron contra los mejores jugadores de diferentes provincias, obteniendo grandes resultados: Nieto ganó la categoría sub 2000 y el 5to puesto en sub 2300, mientras que Castro obtuvo el 3er puesto en categoría sub 1800.