Personal policial recuperó un telefono celular sustraído, en Santa María

Conforme a una denuncia penal radicada en dependencia policial, en la que una persona del sexo femenino indicó que le habrían sustraído un teléfono celular Samsung, tras llevar a cabo tareas investigativas, en la localidad de Lampacito, Dpto., Santa María, personal policial aprehendió al presunto autor del ilícito de apellido Carrazana 39 años .

Es dable hacer mención que, al momento de realizarle un palpado superficial al hombre, los policías encontraron entre las prendas de vestir el aparato de comunicación sustraído, que fue recuperado y quedó en calidad de secuestro, por lo que finalmente fue alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.









