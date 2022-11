Más de 1300 hectáreas de cultivos dañados por las heladas en Santa María

La situación provocada por la helada de días pasados hizo que la oficina de gestión productiva se ponga a disposición de la gente ya que el objetivo de la misma es colaborar con las instituciones, en este caso con agronomía de zona de santa maría quién hizo llegar una ficha la cual tienen que completar todos los damnificados de esta difícil contingencia. Esas fichas se elevarán a Catamarca.

Hay 1300 hectáreas dañadas de cultivo en todo el Departamento Santa María:

900 has. de vid

200 has. de nogal

60 has. de comino

110 has. de alfalfa

10 has. plantadas con tomate y pimiento

almácigo para 30 has.

El relevamiento fue presentado en el Concejo Deliberante de San José para obtener apoyo oficial para luego elevarlo al gobierno de Catamarca buscando obtener una respuesta contundente.

En el año 2015 ocurrió un fenómeno meteorológico similar producido el 20 de noviembre, obteniendo como respuesta la provisión de 5 tractores para el departamento, esta vez se esperan acciones materializadas en la entrega de herramientas, semillas y otros insumos que seguramente se dispondrá desde las autoridades provinciales y/o nacionales.

Expresó que la idea es trabajar en conjunto para recibir respuestas concretas que ayuden a los productores en esta situación.

Con respecto a la huerta que tiene esta oficina en San José, Aníbal Arnedo expresó que solo se puede salvar el ajo, que será lo único con lo que se podrá ayudar a los comedores, porque la helada hizo estragos con lo demás.

En cuanto al maíz que se hace entrega en la oficina de gestión productiva, expresó que seguramente en el curso de la próxima semana se recibirá una nueva carga para poder asistir a la gente.

Un dato importante, en la oficina está funcionando una delegación de riego, relacionada con el agua de río específicamente, por lo cual los tenientes y todos los que usan agua de río para riego pueden llegar por el lugar para hacer consultas y obtener asesoramiento.

Por otra parte, desde el Ministerio de Economía de la Nación a cargo de Sergio Massa, se estudia una posible ayuda que se puede brindar a productores damnificados en todo el territorio argentino.