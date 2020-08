La Escuela Normal Abel Acosta cumplió 101 años

En la mañana de hoy, el secretario General del municipio, Prof. Antonio Camposano, y el director de Relaciones Institucionales, Sr. Jorge Cardozo, realizaron la entrega de un presente a la directora, Lic. Ana Lía Álvarez y al vicedirector, Prof. Sergio Marcer, con motivo del centésimo primer aniversario de la fundación de la escuela “Abel Acosta”.

Por tal motivo, se emanó un decreto el cual declara este acontecimiento de interés municipal. No se pudo llevar a cabo ningún acontecimiento, pero el Ejecutivo Municipal no quiso que este importante acontecimiento no sea reconocido, ya que la escuela Normal “Abel Acosta” recibió a lo largo de estos 101 años a alumnos de los distintos puntos de la región e incluso del país, y alcanzó rápidamente un gran prestigio como formadora, en primera instancia de docentes y luego de alumnos ejemplares y formadora de líderes, puesto que muchos de sus estudiantes una vez que egresaron ocuparon y ocupan lugares importantes en nuestro país y en algunos casos en el exterior.