EGRESADOS IES SANTA MARIA

En una jornada cargada de emociones, el Instituto de Estudios Superiores de Santa María celebró el acto de colación de sus egresados, quienes culminaron una importante etapa de formación académica y comienzan a proyectar nuevos desafíos personales y profesionales.

La comunidad educativa del Instituto de Estudios Superiores (IES) de Santa María vivió este jueves una jornada especial con la realización del acto de colación, una ceremonia que representa la culminación de años de estudio, esfuerzo y perseverancia para quienes alcanzaron una nueva meta en su formación.

El encuentro fue una oportunidad para reconocer no solamente los logros académicos de los flamantes egresados, sino también el acompañamiento de sus familias, docentes y de toda la comunidad educativa, que desempeñaron un papel fundamental a lo largo de este recorrido.

Cada egreso representa una historia de dedicación, sacrificios y sueños que comienzan a concretarse. Detrás de cada título hay horas de estudio, desafíos superados y el compromiso de quienes apostaron a la educación como herramienta de crecimiento personal y profesional.

La educación superior como oportunidad de crecimiento

La formación de nuevos profesionales constituye un aporte significativo para Santa María y las comunidades del Valle Calchaquí, donde el acceso a la educación superior representa una oportunidad para ampliar horizontes, fortalecer capacidades y generar nuevas perspectivas de desarrollo.

En este sentido, el IES Santa María cumple un papel importante en la formación académica de quienes buscan construir su futuro profesional, contribuyendo al crecimiento educativo y social de la región.

La ceremonia dejó un mensaje de reconocimiento para los egresados y de agradecimiento hacia quienes los acompañaron durante su trayectoria.

Con esta nueva promoción, el Instituto de Estudios Superiores de Santa María celebra el cierre de una etapa académica y el comienzo de nuevos caminos para sus flamantes profesionales, quienes llevan consigo los conocimientos adquiridos y el desafío de ponerlos al servicio de sus proyectos y de la comunidad.