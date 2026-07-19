Los Tekis, Los Nocheros y Nadia Larcher en una noche para bailar, cantar y emocionarse en el Poncho

La segunda luna de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 supo conjugar los diversos matices que propusieron las diferentes expresiones artísticas nacionales, entre las que sobresalió la algarabía del carnaval más divertido del país que llegó de la mano de la banda jujeña de Los Tekis, las melodías del folclore romántico que propusieron Los Nocheros y el ensamble musical con composiciones del folclore nativo de la mano del Chango Spasiuk junto a Nadia Larcher y Marcelo Dellamea. A ellos, se sumaron aquellas propuestas locales, que permitieron mantener el clima festivalero a lo largo de toda la noche.

Al grito de “Soltame Carnaval” y transformados en un emblema en cada edición de la mayor fiesta cultural de Catamarca, la banda jujeña brindó un show musical renovado pero manteniendo los clásicos que son siempre bienvenidos por el público.

Encabezados por Sebastián López y Mauro Coletti y Walter Sader, Los Tekis hicieron bailar y cantar a los presentes, quienes ocuparon cada espacio libre para expresar su algarabía en un salón principal colmado.

Composiciones nuevas como “Besos de Carnaval” y “Todo va a estar bien” -que formarán parte de su nuevo material- se alinearon con aquellos clásicos como “Hasta el otro Carnaval”, “No te vayas” y “Todos nos vamos a morir igual”, cosechando eternos aplausos entre un público que los admira y acompaña desde hace mucho tiempo. “Es un orgullo estar nuevamente en Catamarca y más aún en esta bella fiesta que es el Poncho, la más grande de invierno en el país”, expresaron momentos previos a subir al escenario.

Promediando la noche, Los Nocheros entregaron un compacto repertorio de su concierto “40 años” en el que presentaron los temas que los acompañaron a lo largo de su extensa y exitosa carrera musical. Iniciaron con “Yo soy tu río” y no faltaron aquellas letras y melodías que se vinculan con la nostalgia, el amor y el romanticismo, ese clima ideal que solo el trío conformado por Mario y Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre saben generar. “Es un honor estar en el escenario más importante de la música latinoamericana”, expresó Mario Teruel al tiempo que aseguró: “Cuando iniciamos, soñábamos con salir a cantar canciones y, hoy, agradecemos esta familia que se formó entre nosotros y el público y que lleva cuarenta años”.

Hubo momentos de emoción y alegría compartida. “Canción del adiós”, “No saber de ti”, “Entre el cielo y la tierra” y una zamba perteneciente a Horacio Guaraní titulada “El amor es un viento que regresa”, fueron algunas de las canciones más aplaudidas por los presentes, quienes despidieron con una extensa ovación a una de las bandas folclóricas más emblemáticas que posee el folclore argentino y que siempre jerarquiza las noches del Poncho catamarqueño.

Un momento especial en la segunda luna del Poncho 2026 se vivió con el regreso a su tierra natal y al escenario principal de una de sus cantoras predilectas y que más trascendencia adquirió con el correr de los años: Nadia Larcher. La andalgalense estuvo acompañada por el reconocido músico instrumentista litoraleño Chango Spasiuk y el guitarrista chaqueño Marcelo Dellamea, presentando “Música Argentina”.

La catamarqueña hizo visible, siempre con su característico timbre de voz y su enorme calidad interpretativa, su enorme crecimiento artístico, que la convierte en la figura del cancionero tradicional argentino. “Estoy emocionada por haber regresado a mi tierra a entregar mi canto… son momentos inolvidables”, señaló al bajar del escenario. Los tres artistas propusieron un show con marcada identidad y notable calidad, en el que fusionaron las melodías y los paisajes sonoros del Litoral y el Noroeste Argentino en un formato íntimo. Emocionaron y se adueñaron de un extenso aplauso de pie por parte del público presente.

La jornada también contó con la presencia de destacados músicos e intérpretes catamarqueños, que le otorgaron un brillo mayor a una noche especial. El acordeonista oriundo del departamento de Tinogasta Kaly Barrionuevo puso en escena un compacto show en el que demostró que su propuesta festivalera se fortalece con el paso del tiempo.

Las voces femeninas de Itatí y Leticia Aranda también aportaron lo suyo. La andalgalense, con su timbre de voz tan distintivo, entregó un repertorio clásico en ella, renovando un cariño mutuo con un público que la tiene entre sus predilectas. Por su parte, la cantora oriunda de Pomán estuvo acompañada por la riojana Natalia Barrionuevo y sumó sus canciones para aportar su exquisito arte en un festival que siempre la tiene como protagonista.

A su turno, el vientista, compositor y productor Juan Ignacio Molina brindó un espectáculo estructurado en el reciente segundo trabajo discográfico que difundió y que se denomina Taku. Se trató de una presentación en la que se fusionó sonidos ancestrales y contemporáneos, con canciones propias y del cancionero autóctono, que arrojó como resultado una propuesta musical ligada a esta región del país.

El color y la danza estuvieron a cargo de las academias de danzas folclóricas Atahualpa Yupanqui (Capital), Yawar Waina (Santa María) y el Arribeño Ballet. Fiesta plena y mucho clima festivalero en una noche inolvidable.