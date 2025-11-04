Provincia avanza con la optimización del servicio de agua

El gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión con parte de su equipo para definir una agenda de obras y acciones que el Gobierno provincial desarrollará en el norte del departamento Belén. Del encuentro participaron el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti, autoridades de Vialidad Provincial, equipos técnicos de Aguas de Catamarca SAPEM, y la secretaria de Estado del Gabinete, Luz Soria.

En la reunión se acordó que este viernes partirán comitivas de Vialidad y Aguas de Catamarca hacia Villa Vil y la región puneña. Los equipos técnicos recorrerán los caminos de la zona para evaluar su estado y analizar la trazabilidad, en particular en la zona de Cuesta Redonda.

A su vez, los especialistas de Aguas de Catamarca realizarán relevamientos en Corral Blanco, La Angostura y otras comunidades cercanas, con el propósito de planificar obras que optimicen el servicio de agua potable en toda la región.

Obras en comunidades

Aguas de Catamarca SAPEM, en conjunto con el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, ejecuta actualmente una serie de obras fundamentales para mejorar y ampliar el acceso al agua potable en distintas localidades de Belén. Los proyectos apuntan a fortalecer la captación, conducción y distribución del recurso, beneficiando directamente a numerosas familias e instituciones.

En Azampay, se lleva adelante la obra de mejoramiento del acueducto, que presenta un avance del 40%. El proyecto, diseñado para mitigar los efectos de las crecidas del río sobre la red, contempla la instalación de 3.000 metros de cañería PEAD de diferentes diámetros, beneficiando a 65 familias y 9 instituciones públicas.

En Corral Blanco, se ejecuta una nueva red de agua potable de 6.000 metros de extensión total, de los cuales ya se instalaron 3.200. Esta obra permitirá mejorar el servicio para más de 60 familias.

En Ampujaco, se completó la construcción de una galería filtrante entre el 17 y el 21 de octubre de 2025. Esta infraestructura permitirá optimizar la captación de agua cruda y asegurar su potabilización.

Además, se proyectan obras en La Angostura, Peñas Negras, Aguas Calientes, Laguna Blanca y Chistín, cada una diseñada según las necesidades particulares de cada comunidad.

Entre las obras proyectadas se encuentran una galería filtrante, red de agua potable, mejora de obra de toma y red de agua, entre otras intervenciones que beneficiarán directamente a los habitantes de las comunidades.