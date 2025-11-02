Un joven fue aprehendido en Santa María

En la noche de ayer, a las 22:00, motoristas del Grupo Patrulla Motorizada (GPM) aprehendieron a un sujeto de apellido Vera (20).

Esta persona, al momento de ser identificada en la Plazoleta del Barrio San Agustín, de la Ciudad de Santa María, se habría dado a la fuga a pie, para luego insultar a los policías y arrojarles una botella de vidrio.

Por lo sucedido, el presunto autor del hecho fue alojado en la Comisaría Departamental, a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las medidas a seguir.