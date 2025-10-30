Pistachos del NOA avanza con su proyecto productivo y sustentable en La Ciénaga
Tendrá una inversión inicial de 9 millones de dólares.Politica30 de octubre de 2025Redaccion
El gobernador Raúl Jalil encabezó en Casa de Gobierno la firma de un convenio con la empresa Pistachos del NOA S.A., representada por su presidente Leonardo Daniel Jeifetz, para el desarrollo de una plantación de pistachos en el distrito La Ciénaga, departamento Belén. En la ocasión también estuvo presente el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos. Según consta en el acuerdo, la firma prevé una inversión de 9 millones de dólares en la primera etapa y generará empleo directo e indirecto para los pobladores de la zona.
La iniciativa tiene como finalidad potenciar la innovación tecnológica, la competitividad de la producción local y el arraigo poblacional, consolidando a Catamarca como polo de producción agroindustrial en expansión.
El convenio establece un conjunto de compromisos ambientales, sociales y tecnológicos por parte del productor, entre ellos la implementación de sistemas de riego presurizado y tecnologías de eficiencia hídrica, la instalación de dispositivos de control del consumo de agua, y la realización de perforaciones necesarias para el desarrollo del proyecto.
Además, se acordó priorizar la contratación de mano de obra y proveedores locales, alcanzando una participación mínima del 70% de empleo catamarqueño, y promover capacitaciones orientadas al fortalecimiento de las capacidades productivas regionales.
En materia económica, la empresa se comprometió a abonar el 100% de los servicios de agua y energía tanto del emprendimiento como del hospital de la zona durante los próximos quince años.
El acuerdo también contempla la incorporación de buenas prácticas agrícolas, el uso responsable del agua, la innovación tecnológica y la continuidad productiva bajo criterios de sostenibilidad y compromiso social, en línea con las políticas de desarrollo que impulsa el Gobierno de Catamarca.
El Gobernador junto al equipo de gobierno analizaron proyectos y plan de obras a desarrollar
El Gobierno fortalece el diálogo con comunidades de la Puna catamarqueña
Vía estratégica: Catamarca y Chile oficializaron la apertura permanente del Paso de San Francisco
Cuesta de Zapata: Vialidad Provincial avanza con la ampliación y conformación de calzada
Ya se ejecutaron el 90% de las obras de arte en el camino montañoso.
Raúl Jalil: “El nuevo Hospital de Belén va a ser la referencia de todo el Oeste catamarqueño"
El Gobernador inició agenda en el Oeste con visita a obras en Santa María
Catamarca fortalece la trazabilidad y el valor agregado de la fibra de vicuña
Los municipios de la provincia recibieron más de $13.600 millones en lo que va del año
Diálogo tripartito: Gobierno, gremio y empresa avanzan en mejoras para los trabajadores mineros
Santa María potenciará su energía eléctrica con el Parque Solar de VIPSA
Se generarán cerca de 200 puestos de trabajo directos e indirectos en el proyecto.
Avanza la ampliación del Hospital San Juan Bautista
Pistachos del NOA avanza con su proyecto productivo y sustentable en La Ciénaga
Tendrá una inversión inicial de 9 millones de dólares.
Catamarca incorpora la enseñanza del Juicio por Jurados en las escuelas secundarias
Es una iniciativa que busca fortalecer la formación cívica de los jóvenes.