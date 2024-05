Diputados aprobó la ley de emergencia económica

En la segunda sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el proyecto de ley que declara la emergencia económica, financiera, administrativa y educativa en la provincia hasta fines de año, con la posibilidad de prorrogarse por un lapso adicional de cinco meses. Esta medida, diseñada para brindar herramientas al Ejecutivo asegurando la prestación efectiva de los servicios básicos del Estado en un contexto de incertidumbre económica y social, tuvo un intenso y prolongado debate entre las y los legisladores.



La diputada Mónica Zalazar (Frente de Todos) como miembro informante del despacho de mayoría, remarcó que el proyecto apunta a “generar certeza, gobernabilidad y previsibilidad que la excepcionalidad y transitoriedad de la emergencia imponen a las autoridades la adopción de medidas necesarias para superarlas". Además, destacó que la emergencia preservará los derechos adquiridos de los trabajadores y aseguró que el proyecto no contempla recortes salariales ni despidos. Por otro lado, Mamerto Acuña (UCR) como miembro informante del despacho de minoría, rechazó la necesidad de declarar la emergencia con el argumento de que la provincia tiene superávit. "En términos fácticos no están dadas las condiciones para decir que hay emergencia, no están dadas las condiciones ni económicas, ni técnicas, ni financieras para considerarse una ley de emergencia” sostuvo.



Por su parte, el presidente del bloque Frente de Todos, Gustavo Aguirre, remarcó que la iniciativa “tiene prioridades bien marcadas” para detallar que “existe una caída real de la recaudación, la Nación dejó de enviar fondos para atender subsidios y para la atención de enfermedades graves”. Luego de refutar planteos y observar ciertas contradicciones en el bloque de oposición mayoritario, subrayó que “desde este bloque estamos convencidos que es importante darle esta herramienta al Ejecutivo para que podamos seguir defendiendo los intereses de las y los catamarqueños”.