Conversatorio sobre el Proyecto de Ley Olimpia

Frente a situaciones de violencias por razones de género en entornos digitales, a sala colmada, se brindó el conversatorio Internacional sobre el proyecto de Ley Olimpia, bajo la coordinación de la diputada nacional, Silvana Ginocchio, y la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia que conduce Ivana Ibáñez.

La disertación fue presidida por la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad HCDN, Mónica Macha, y la activista mexicana, Olimpia Coral Melo, cuyo proyecto lleva su nombre; y contó con la moderación de la directora de Políticas Culturales y Capacitación, Soledad Acosta.

La apertura del evento estuvo a cargo de la secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia, Ivana Ibáñez, quien destacó “el compromiso y la responsabilidad de todos y todas para poder ganar más derechos y en esta lucha de una sociedad libre de violencias”.

En este marco, presentó a la impulsora de la Ley Olimpia: “Ella ha sido una inspiración para todas nosotras, su lucha, su resiliencia, su territorio, porque ha militado a pesar del dolor y a pesar de todas las situaciones de violencia que vivimos a diario las mujeres disidencias y diversidades y ha podido sacar la fuerza y el valor para poder convertir en un derecho y en una ley en México que ya lleva recorrido más de 10 años”.

Por su parte, la diputada nacional Silvana Ginocchio expresó: “estoy muy emocionada de esta reunión y escuchar a Olimpia sobre esta violencia digital, que es real y nos convoca”. De esta manera, le dio el espacio a la autora del proyecto, Verónica Macha, “una legisladora militante feminista que nos ilustra cada vez que ella aborda algún proyecto y lo defiende”.

“Saber que estamos trabajando con Olimpia y con Mónica Macha, estamos haciendo ese camino en contra de esos patrones de violencia que son el caldo de cultivo de toda otra violencia, así como decía Olimpia, que la violencia digital forma parte de nuestras vidas, esta violencia digital forma parte de esos estereotipos y de esos patrones culturales que tanto daño hacen y que son violación a nuestros derechos humanos y que restringen ese desarrollo pleno y libre con una perspectiva de género”, manifestó Ginocchio.

A su turno, Mónica Macha, dijo: “Argentina es uno de los países que hoy está en condiciones, en la puerta de poder contar con la Ley Olimpia en nuestro poder, poder avanzar en esta primer media sanción que es tan fundamental para poder incluir la violencia digital en la Ley 26485”, y añadió: “Es una ley que tiene un marco general a las violencias por motivos de género pero también tiene una especificidad que tiene que ver con la violencia digital y para poder asistir a las víctimas y sobrevivientes de esta situación”.

El cierre tuvo la voz de Olimpia Coral Melo, quien aseguró que la ley Olimpia “es un cambio político, es un cambio de narrativa, es un movimiento político no necesariamente partidista electoral, es un movimiento político que iniciamos las mujeres, las víctimas”. “No sé si la ley Olimpia nos alcance para tener la justicia que realmente nosotros necesitamos, pero que no nos digan que luchar y unirnos entre mujeres entre personas no sirve de nada, que no nos digan que agarrar con fuerza y desde amor los congresos, los recintos, las conciencias, las autoridades no sirve de nada”, enfatizó la activista.

Al finalizar la disertación, se abrió debate donde participaron Elizabeth Salas, la diputada provincial por Frente de Todos, María Argerich; la diputada nacional por Frente de todos, Anahí Costa; la vicepresidenta del Consejo de Ciencias Económicas, Mónica Arias; la vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Catamarca, Carolina Ale; y la senadora provincial por el departamento Paclín, Virginia del Arco.