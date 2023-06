En la mañana del viernes 2 de junio se llevó a cabo el acto de inauguración de las nuevas oficinas de la ecretaría de Obras y Servicios Públicos, ubicadas en la esquina de calle 16 de Agosto y Marcos Romero. En el acto estuvo presente el Intendente José Antonio Gómez, acompañado de la Secretaria General Johana Brizuela, el Secretario de Obras y Servicios Públicos Jesús Rodolfo Albarracín y todo el equipo que lo secunda en la Dirección de Servicios Públicos y Dirección de Obras Públicas, funcionarios del gabinete y personal municipal.

En la oportunidad el Intendente Gómez expresó, "trabajando en conjunto esto es lo que podemos concretar, cuando nos ponemos a pensar con un objetivo común el crecimiento de nuestro distrito compuesto por 23 localidades, todas sin distinción han sido escuchadas en sus pedidos y preocupaciones. En un frente que tenemos diversos pensamientos políticos, hemos dejado de lado lo que nos dividía y hemos trabajado en conjunto para llegar a muchos objetivos.

Hemos realizado muchas tareas que nos enorgullecen, sino vamos todos en un mismo camino será muy difícil avanzar.

Tenemos que creer en nosotros más allá de quién esté al frente de una institución porque todos pasamos, lo que tenemos que hacer es fortalecer los equipos de trabajo y tratar de que crezca San José, no solo pensando en nosotros sino en las generaciones venideras.

A los que dicen que estoy solo les voy a demostrar que no es así, hay mucha gente que respalda las políticas que llevamos adelante en favor de nuestro pueblo.

Hoy pasé formalmente a 24 personas a la Planta Permanente del Municipio, considerando que hay gente que tiene más de 20 años prestando servicios y no pudieron tener esta oportunidad por culpa de viejas recetas que postergan a la gente que trabaja.

Hoy es una gran satisfacción inaugurar algo que con el paso del tiempo va a ser propiedad de la Municipalidad de San José. La función pública no es para tímidos, las decisiones se toman se gane o se piedra.

Agradezco a Dios y al trabajo de todos ustedes que hoy tengamos un nuevo espacio de trabajo con posibilidades de ser ampliado".

Por su parte Jesús Albarracín, Secretario de Obras Públicas manifestó sus agradecimientos, "en el Municipio durante estos años que le toca gobernar al Sr. Intendente trajo una política para el crecimiento de San José.

Quiero darle gracias a todo el personal de obras y servicios públicos y a todos los que integramos el Municipio de San José.

Hoy estamos por ir a otra etapa de gobierno con el Intendente porque tiene muchos proyectos para realizar. Hay una agenda importante de obras para el pueblo de San José.

Señor Intendente le agradecemos por estar inaugurando esta hermosa obra".

Luego de los discursos se procedió al corte de cintas, los presentes recorrieron las flamantes oficinas y finalmente se compartió un brindis para terminar la jornada.