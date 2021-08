Acto por el 198 aniversario de la Policia de Catamarca

"Son 198 años de servicio con esa vocación inquebrantable. Agradezco a todas y cada una de las instituciones con las cuales hemos estado trabajando codo a codo para afrontar estos 17 meses que llevamos en situación de pandemia, que todavía no ha pasado, debemos redoblar los esfuerzos, seguir trabajando de la forma en la que lo estamos haciendo, coordinadamente, debatiendo, aportando puntos de vista diferentes, pero llegando a tomar decisiones importantes. Tenemos que tener en cuenta que no son solo números, es cuestión de vida o muerte, hemos recorrido un largo y triste camino, hemos perdido vidas y no pudimos despedirlos como hubiésemos deseado, así que los insto a todos y cada uno de los presentes a que redoblemos el esfuerzo, y en homenaje a aquellas familias que han perdido vidas a causa de este virus, reflexionar, acercarnos para debatir, más allá de nuestros deferentes pensamientos, que sigamos trabajando por el bien común, tomando las mejores decisiones. Que Dios bendiga a toda la fuerza policial, ¡Feliz Cumpleaños!" fueron las palabras del Intendente de la Municipalidad de San José.

Por su parte, el Jefe de Zona, Comisario Guido Pastrana también resaltó la situación de pandemia que estamos atravesando.

"Como encargado de la Jefatura de Zona me siento contento, hemos tenido un año atípico, donde aparte de nuestra función de velar por la seguridad de todos los ciudadanos, nos tocó esta pandemia. Desde el primer día creo que estuvimos a la altura de las circunstancias, un agradecimiento muy grande al personal que me secunda, al personal de oficiales y suboficiales, al que en ciertas ocasiones les hemos quitado horas de franco para estar a la altura de las circunstancias y poder, de alguna manera, frenar el avance de la pandemia. Nuestra función es servir a la comunidad".

Ante las flexibilizaciones a partir del día de hoy en la Provincia, el Jefe de Zona aseguró que van a continuar los controles y el trabajo para evitar contagios.

"Vamos a seguir trabajando de la misma manera, vamos a seguir trabajando con los controles en los accesos Norte y Sur, si bien la circulación está permitida vamos a seguir controlando el cumplimiento de las medidas de seguridad. Esto no ha terminado, pedimos a la comunidad que nos sigamos cuidando y no nos relajemos, cuidemos a nuestros padres y a la comunidad toda".

En dicho acto, se hizo entrega de reconocimientos por parte del cuerpo Policial a los representantes de las distintas instituciones que continúan trabajando para prevenir el avance de la pandemia.