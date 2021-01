El Padre Luis López confirmó que es COVID positivo

Está mañana, el Padre Luis López, Rector del Santuario San Roque, confirmó que el resultado del hisopado que se realizó, dio positivo para Coronavirus.

"A partir del día sábado 9, me notifican que tenía que hacer un aislamiento preventivo obligatorio hasta ayer, que me hicieron un hisopado con resultado Positivo. Soy asintomático y me pidieron desde el área Covid que siga el aislamiento y que ante algún síntoma me comunique. Quiero llevar tranquilidad a la comunidad, porque desde el día 9 de enero estoy aislado.

Tuve contacto con una persona que dio positivo los primeros días de enero. Apenas me enteré, extremé los cuidados.

Todos estamos en riesgo y yo, al ser una persona con mucho contacto con la gente, sabía que en algún momento me iba a pasar. Hay cosas esenciales o vitales que en mi caso no puedo dejar de hacer, como acompañar en los funerales, acompañar en la Santa Misa, acompañar las Comuniones de los chicos, estuve muy expuesto y soy consciente del riesgo que tomé. Renegar de que alguien me contagió, no sirve de nada, renegar de que tengo Covid tampoco sirve de nada, lo importante es cómo transito esta realidad que me toca, con mucha esperanza”, expresó.

El Padre Luis, agregó que no es fácil estar aislado, “yo ocupo mi tiempo rezando, me puse al día en unos cursos que empecé y leo". agregó.

En cuanto a las actividades parroquiales, dijo: "están totalmente suspendidas y la Iglesia está cerrada hasta nuevo aviso".

Por último, el Padre se expresó sobre la enfermedad. "Pienso que no debemos tener miedo, sino prevenir, usar barbijo, alcohol en gel, etc. Es importante fortalecer el sentimiento de generosidad y solidaridad en estos tiempos", concluyó.