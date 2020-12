Se aplicarán multas a quienes comercialicen pirotecnia sonora

San José no permite pirotécnica sonora.

Así lo aseguró el Jefe de Rentas de la Municipalidad de San José, Jorge Reinoso.

"No está permitida la venta de pirotecnia sonora por la ordenanza 38/2019, es por eso que pedimos a los comerciantes que no compren para vender pirotecnia sonora porque no se les va a permitir la venta, se les va a decomisar todo y se les va a aplicar la multa que se estipula en la ordenanza".

Por otra parte, el Jefe de Rentas hizo un balance del año en curso.

"Venimos de un año bastante difícil en general y en el tema recaudación estuvimos bastante bajo, porque hay muchos comercios que no estuvieron trabajando y la gente no se acercaba a pagar los impuestos. Se salvó un poco el año con la venta de adobes, labranzas y con el matadero. De todas maneras, la oficina de Rentas sólo estuvo cerrada 2 semanas en etapa 1 del Aislamiento".