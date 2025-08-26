Arrestan a un hombre en Santa María

Hoy, a las 10:25, a raíz de una denuncia penal radicada por una mujer de 46 años de edad, por disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María, en la avenida Vicente Saadi al 200, procedieron al arresto en averiguación del hecho de un hombre de 48 años de edad, por el supuesto delito de incumplimiento de medidas restrictivas.

Por lo acontecido, esta persona fue trasladada a la seccional, donde quedó alojada a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente.