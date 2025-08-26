Policías secuestraron motocicletas en Capital y Belén

Durante la tarde de ayer y madrugada de hoy, numerarios del COEM-Kappa de la Capital, de la Seccional de San Antonio, Dpto. Fray Mamerto Esquiú y de la Comisaría de Londres, Dpto. Belén, llevaron a cabo recorridos preventivos y controles vehiculares en sus respectivas jurisdicciones, donde al finalizar secuestraron ocho (08) motocicletas de diferentes marcas y cilindradas, debido a que sus conductores infringieran lo normado en el Código de Faltas de la Provincia y en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Luego de labrar las actas de infracción, los rodados fueron remitidos a las seccionales correspondientes.