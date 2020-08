Empresas de la industria local se acogieron a beneficios e incorporaron nuevos empleados

Las dificultades que generó la pandemia en los distintos sectores de la economía en el mundo no terminan de cerrarse, y persistirán mientras no se tengan certezas de cura o vacuna contra el COVID-19. Catamarca no es ajena a la crisis, pero, a pesar de ello, desde varias empresas del sector industrial local se dieron noticias alentadoras en cuanto a que no se perdieron puestos de trabajo, y mejor aún, se incorporaron nuevos operarios.

Así surge de un informe del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo, donde dice que a partir de medidas que anunció recientemente el gobernador de la Provincia, Raúl Jalil, junto al ministro Lisandro Álvarez, entre otros, empresas locales incorporaron nuevo personal, con el objetivo de incrementar producción y optimizar sus productos.

Entre esas medidas, además de líneas crediticias y exenciones impositivas, figura el Fomento al Empleo Privado, que tiene como finalidad el apoyo a la creación de nuevos puestos de trabajo genuino, y consiste en una asistencia financiera no reintegrable por cada empleado que incorporen las empresas.

El informe cita a las siguientes empresas, que se acogieron a esos beneficios:

-Tevinor S.A.: incorporó 5 operarios y proyecta sumar 12 personas más, para la fabricación de telas vinílicas.

-Nueva Neba: incorporó 18 operarios, y proyecta sumar a 10 más, con el objetivo de incrementar la producción de heladeras.

-IMEF: incorporará 12 operarios a partir de este mes, para la fabricación de secarropas.

-Macata: se encuentra gestionando la incorporación de 5 operarios, para sumarlos en la producción de indumentaria de trabajo.

-Fibransur: incorporó 8 operarios para ampliar el sector de hilandería.

-Loma Negra: incorporó 6 operarios, en su actividad de fabricación de cemento.

El ministro Álvarez destacó estos primeros resultados que tuvieron las medidas anunciadas por el Gobierno provincial, y alentó a otras empresas para que se sumen a estos beneficios.

“Es un importante esfuerzo que hace el Gobierno, desde distintas áreas, y nos llena de satisfacción ver que se comienzan a ver buenos resultados. A pesar de una situación complicada en el mundo, no vamos a bajar los brazos, y vamos a seguir trabajando en la misma línea de apoyo a los sectores productivos”, enfatizó el titular de Industria, Comercio y Empleo.