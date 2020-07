Concurso audiovisual de cortos "Retratos de la no violencia"

Las nuevas tecnologías despiertan un gran interés por lo que creemos que a través de

ellas y la producción audiovisual podemos promover relaciones de igualdad entre mujeres y

hombres, el respeto, la tolerancia y por supuesto tolerancia cero ante la violencia de género.

BASES DEL CONCURSO

Primera - Objeto

El objeto de esta convocatoria es sensibilizar sobre las relaciones de poder que se construyen

entre hombres y mujeres y concienciar en la importancia de la igualdad de oportunidades en

esas relaciones para prevenir la violencia de género. En esta convocatoria se premiarán los

cortometrajes inéditos realizados por el Departamento Santa María, que promuevan la

prevención de cualquier tipo de violencia de género, así como su rechazo, valorándose

situaciones de superación ante la violencia de género.

Segunda - Participantes

Este concurso va dirigido para el Departamento Santa María, los concursantes podrán ser

mayores de 18 años sin distinción de género. Los cortos podrán realizarse en forma individual o

grupal.

Tercera - Premios

Se entregarán tres premios:

El 1° constara de $3500.

2° de 2000.

3° y ultimo de $1500

Cuarta - Características de los trabajos a concursar

a. Los trabajos tienen que responder a los objetivos del concurso: fomentar la igualdad de

género, prevenir la violencia de género y promover relaciones de afecto basadas en la igualdad.

b. Se aceptará cualquier tipo de expresión artística, siempre que se presente en formato

audiovisual; poemas recitados o textos de reflexión leídos ante la cámara, videoclips,

fotomontajes, fotonovelas, danza, cortos, proyectos de animación, presentación en vídeo de

proyectos u obras de arte, performances, intervenciones urbanas, etc.

c. Las propuestas deberán ser originales, sin haber sido plagiadas o usurpadas a terceras

personas. No se aceptarán videos que hayan sido publicados o exhibidos anteriormente a través

de ningún medio o canal, o en otros concursos. En caso de sospecha se solicitarán las pruebas

de autoría correspondientes.

d. Los proyectos deben tener una duración máxima de 3 minutos, títulos de crédito incluidos.

e. En el caso de utilización de música y/o imágenes, se recomienda que estén libres de derechos

de autoría.

f. Todos los proyectos deberán presentarse en formato audiovisual mediante el envío de los

trabajos por correo electrónico a la siguiente dirección: (indicando nombre y apellidos de todos

los componentes del grupo).

Quinta - Forma de presentación de los cortometrajes

1 - Los cortometrajes presentados podrán estar grabados con cualquier dispositivo de

grabación: cámara de teléfono móvil, cámara fotográfica digital, tablet, videocámara, etc.,

pudiendo luego, si se desea, editarse con herramientas externas.

2 - Los cortos deberán ser inéditos y originales. Cada cortometraje presentado a concurso

deberá tener título.

3 - Deberán tener una duración máxima de 3 minutos, incluidos los títulos de crédito si los

hubiere, y grabados en la máxima resolución y calidad posibles. Los formatos de archivo pueden

ser MOV, MPEG4, AVI, WMV, MP4.

4 - Cada concursante puede presentar un máximo de 1 corto. El tema del corto será de libre

elección y podrán presentarse trabajos tanto de ficción como de animación.

Sexta - Plazo de presentación de los cortometrajes

Se podrá presentar los trabajos hasta el día lunes 17 de agosto el 2020.

Séptima - Jurado

El Jurado estará compuesto por:

Gabriela Sosa – Concejal del Distrito San José – Catamarca

Rosa Pastrana – Marketing Digital- Directora de Valle Calchaqui.com

Evangélica Otaiza – Prof. De Lengua y Literatura.

El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración: La creatividad, la originalidad,

innovación, impacto del mensaje y contribuir a la sensibilización social para conseguir una

sociedad libre de violencia de género.

Octava - Desarrollo del concurso



1 -Todas las obras recibidas que se ajusten a las bases de esta convocatoria y cumplan unos

requisitos mínimos de calidad y condiciones técnicas, pasarán a la fase de concurso.

2 - El jurado del concurso visionará todos los cortometrajes admitidos a concurso y emitirá su

fallo.

3 - El fallo del jurado se hará público el día 29 de agosto de 2020 en donde se dará a conocer los

ganadores

4 - Fecha de Premiación será el 01 de septiembre de 2020, donde se procederá al visionado de los

cortos dándose a conocer por los medios de comunicación y se procederá a la entrega de

premios.

5 - Una vez resuelto el concurso, la organización solicitará a los premiados la acreditación de

todos los datos personales, haciéndose efectivos los premios tras la comprobación de dichos

datos.

La Organización del concurso se reserva el derecho de excluir todas aquellas obras cuyo

contenido sea obsceno, violento, sexista, racista o vulnere algún derecho fundamental de la

persona.

Novena - Propiedad de la obra

1 - Los autores de las obras ceden a la Organización del concurso los derechos de explotación de

éstas, consistentes en la reproducción y exhibición del cortometraje dentro del marco general

de este concurso, en cualquiera de sus ediciones, así como para fines de publicidad o promoción

del mismo, los cuales se ejercitarán siempre con el reconocimiento de su condición de autor,

excepto manifestación en contra.

2 - La participación en este concurso implica la plena aceptación de las presentes bases.

Envió de Producciones a:

[email protected]