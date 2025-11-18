48 nuevas viviendas para familias cafayateñas

Acompañamos la entrega de las nuevas casas que completan las 97 viviendas de Finca El Socorro II.

La Intendente agradeció al Gobernador Gustavo Sáenz por cumplir con su palabra y compromiso de concluir una obra que había sido paralizada por Nación, continuada con fondos provinciales para no frenar una necesidad urgente. También a la Presidenta del IPV, Laura Caballero y su equipo por estar presentes y supervisión.

Desde el Municipio siguen acompañando y apoyando las políticas públicas que benefician a todas las familias cafayateñas.

Fuente: Municipalidad de Cafayate