En Santa María efectivos policiales arrestaron a una persona

A las 10:40 de la mañana de ayer, conforme a una denuncia penal radicada por una persona del sexo femenino de 54 años y por disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, personal de la de la Comisaría Departamental Santa María arrestó en averiguación del hecho a un joven de 20 años de edad, quien quedó alojado en la dependencia policial a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente.