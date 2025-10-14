El municipio de Cafayate acompaño la 1ra Exposición de Prácticas Profesionalizantes 2025 “Soluciones Técnicas, Futuro en Acción”, organizada por la Dirección Gral. de Educación Técnica y Formación Profesional de la Provincia, junto a las Escuelas Técnicas de la región.

Un espacio donde los estudiantes de distintas especialidades presentaron sus proyectos, compartieron experiencias y demostraron todo su talento, creatividad y compromiso con el futuro productivo de nuestra región.

Felicitamos a las instituciones participantes, a sus directivos, docentes y alumnos por este valioso aporte a la educación técnica y al desarrollo local.

Del acto de apertura participaron el Director Gral. de Educación Técnica y Formación profesional de nuestra provincia, Prof. Victor Guerra; la Supervisora Gral. Prof. Graciela Ochoa, la Sra. Intendente Prof. Rita Guevara; el Senador por Cafayate, Prof. Sergio Saldaño y autoridades de las Escuelas de Educación Técnica que participan:

-Escuela Técnica N° 3111: Especialidad Producción y Gestión Artesanal (Gastronomía, Textiles, Metales, Madera y Cerámica).

- Escuela N° 3142 Monseñor Diego Pedraza: Especialidad electromecánica.

-Escuela N° 3155: Especilidad Agropecuaria.

-Anexo Animaná: Perteneciente a la EET N° 3155, orientación agropecuaria.

- San Carlos (Escuela N° 3157): Orientación Agropecuaria.

- Payogasta (Escuela N° 3151): Orientación Agropecuaria.

Además, participan la Escuela de Enología de Cafayate, la Escuela de Bellas Artes Tomas Cabrera Sede Cafayate, y Productores campesinos de San Carlos.

-Invitamos a la comunidad a conocer el trabajo de los estudiantes, hasta las 18 h en la plaza 20 de febrero.