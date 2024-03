Cuidado!!! ESTAFAS

Comunicado de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia

La División Ciberdelitos, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5) de la Policía de la Provincia, informa a la comunidad en general que, luego de analizar las estadísticas sobre los delitos informáticos, surgió como dato relevante las nuevas modalidades delictivas de ciber-estafas que se vienen registrando en los meses de enero y febrero pasados, en los diferentes Departamentos de la Provincia, en las que personas desconocidas se hacen pasar por empleados de empresas serias, se contactan mediante servicios de mensajerías por WhatsApp, Telegram, Tik Tok, entre otras plataformas y redes sociales invitándolas a ganar dinero “fácil” con un solo click.

MODUS OPERANDI:

Ø Personas inescrupulosas, integrantes de una banda de ciber estafadores elaboran una plataforma maliciosa que tiene como objetivo simular una “billetera virtual” o base de datos a los fines de persuadir a la víctima, luego del contacto con la misma, a que ingrese dinero a esta plataforma, como paso siguiente, solicitan a la víctima crear un usuario con clave lo que le permitirá ver la “productividad” del dinero que se va acumulando con cada me gusta “like” que el usuario realiza en diferentes videos de YouTube. Para dar más credibilidad a la maniobra, los ciber-estafadores manifiestan al usuario que son una empresa seria, la cual trabaja en conjunto con cuentas de YouTube de famosos.

Ø En la primera transacción realizada por la víctima, la banda de ciberdelincuentes envía el dinero prometido a una billetera virtual aportada por la persona, esto es a modo de MOTIVAR a la misma a que siga generando ingresos a tal plataforma y continúe dando like a los videos que son compartidos por los ciber-delincuentes. Es en este momento, donde inicia la acción fraudulenta, comenzando por incrementar de forma desmedida la suma del dinero en la “plataforma” maliciosa del usuario, para luego solicitarle que lleve a cabo una transferencia (en muchos casos millonarias), para poder realizar el retiro del dinero que ven reflejado en su cuenta, cuyo dinero efectivamente no existe de forma física ni virtual ya que se trataría de una base de datos para realizar fraudes.

Ø Los ciber-estafadores, contactan a las personas que quieren engañar haciendo uso de números telefónicos con prefijo internacional, por ejemplo (+880). Muchos de estos números telefónicos, inclusive pertenecen a países extranjeros, ubicados en otro continente.

Ø Para mayor ilustración se publica un chat entre un usuario y el ciber-estafador, como así también un perfil falso utilizado para cometer las estafas.

RECOMENDACIONES:

1. Si una persona desconocida se contacta con usted por cualquier red social o servicio de mensajería (Telegram, Tik Tok, WhatsApp, Facebook, Instagram ETC), ignorar y no ingresar al mensaje, nunca abrir ningún LINK y mucho menos descargar ninguna APLICACIÓN, consecuentemente eliminar el mensaje y BLOQUEAR el contacto.

2. Recuerde que para ganar dinero por redes sociales o ser “influencer”, debe estar registrado como cuenta verificada y mantener un acuerdo de contrato en las plataformas conocidas y OFICIALES como por ejemplo YouTube, Tik Tok, etc.; quienes efectivamente “pagan” a sus usuarios conocidos por el contenido que crean y suben a sus redes sociales, sin embargo, las plataformas maliciosas NO pagan por ese contenido, y realizan contratos “Falsos” para engañar y persuadir a sus víctimas, por lo tanto NO se puede ganar dinero dando “LIKE” a un video de YouTube.

3. Si usted accedió a descargar alguna aplicación, compartió sus credenciales, envió imágenes de sus tarjetas de débito o crédito, usted deberá cambiar todas las claves de sus redes sociales, correos electrónicos, billeteras virtuales y bancarias y posteriormente cerrar sección en todos los dispositivos. Si compartió imágenes de sus tarjetas de débito o crédito, deberá dar de baja el plástico y cambiar los números del mismo.

4. Si usted ha sido víctima de estafa debe en lo posible radicar denuncia en la Unidad Judicial más cercana o llamar al servicio SAE 911 de la Policía de Catamarca, quienes lo orientarán ante este tipo de situaciones. Puede llamar también a la División Ciberdelitos tel. 383-4437523, o llegar personalmente al Departamento Investigaciones Judiciales, ubicado en calle Tucumán N 632 de esta Ciudad Capital.

CONTACTOS:

Email: [email protected]

División Ciberdelitos Tel: 383-4437523