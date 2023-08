Nuestro destacado biker, Alvarito Macías, nuevamente campeón del Trasmontaña!!! Por tercera vez consecutiva, Alvarito se queda con el podio, en un rally que se corre en pareja, y junto a Fernando Contreras completaron los 46,6 kilómetros de recorrido, de la edición N°29, en un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 19 segundos.

NATACIÓN: El niño Edgardo Rollhaiser, viajó desde Santa María, para participar de la disciplina Natación en los Evita, instancia provincial, sub 14. En los 3 estilos que participó, tuvo excelente tiempo, obteniendo los primeros lugares, por lo que logró el pase al nacional. Ahora ya forma parte del seleccionado provincial. Es la primera vez que un niño del interior logra sumarse al equipo provincial de natación. Felicitaciones!!

Desde el municipio se colaboró para los bikers santamarianos que participaron con combustible para su traslado.

Resultados: Cat Elite: puesto 33 Caceres Leandro/ Campos Javier. Cat. Mayores B: puesto 22 Chaile Maico/Aguirre Esteban. Cat. Mixta Mayores: 4to. Carrizo Federico/Suárez Marisol. Cat. Mixto Mayores B: Chaile René/Cobal Julieta. Cat. Sub 23 Molina Agustin/Geron Mateo. Cat Menores: 2do. Santino Serra/Ramiro Mierez. Infantiles A: 1ro. Mateo Serra

TORNEO DE AJEDREZ: este fin de semana se llevó a cabo en las instalaciones del Gimansio Municipal, el Torneo de Ajedrez, del que participaron más de 60 jóvenes. Asistieron de Laguna Blanca, San Carlos, San José y de nuestra ciudad. Desde el municipio se aportó con premios (trofeos y premios en efectivo) y refrigerio.

Destacamos, también, al jugador Mateo Palacios, clasificado a los Evita urbano en la disciplina ajedrez sub 14. Desde el municipio se colaborará con el transporte para trasladarse hacia Catamarca, donde se unirá con la delegación que viajará hacia Buenos Aires, donde se desarrollarán las instancias nacionales en Tecnopolis.

FUTSAL: el equipo santamariano, club Santa Rosa, quedó clasificado en la siguiente fase de Copa Argentina. La misma se llevará a cabo en septiembre, en la provincia de Jujuy. Disputarán allí la siguiente fase los equipos finalistas El Auténtico de Valle Viejo y Club Santa Rosa de Santa María.

Virginia Otaiza y Rocio Garnica, salieron subcampeonas del Torneo Regional de Padel Cat. Damas en San Salvador de Jujuy.

Desde el municipio se hizo entrega de pelotas a distintos equipos: Despensa y carnicería el milagro, Los Funebreros, participantes del Campeonato Yokavil; Veteranos de Las Mojarras B; Veteranos Club Unión Calchaqui Cat. C; Club Cultural El Puesto; El Puesto Veteranos Cat. B y C; Club Santo Domingo Veteranos Cat B y C.