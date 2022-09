Santa María ya tiene los clasificados para la instancia provincial de los Juegos Culturales Evita

El pasado viernes, desde la dirección de Cultura del municipio, a cargo del Prof. Carlos Díaz Meléndez y su equipo de trabajo, se realizó la instancia departamental de los 17° Juegos Culturales Evita, en categorías como fotografía, dibujo, conjunto musical, canto solista, danza individual y en pareja, freestyle, cuento, teatro, poesía y video minuto. Agradecemos la participación como jurado en cada categoría de Prof. Andrea Cruz; Sr. Luis Argañaraz; artista plastica Andreina Mena Moyano; Sr. Gastón Ocho; Prof. Eliana Villarroel; Sr. Marco Granados y Prof. Gabriela Mamaní.

Los ganadores son:

Cuento: Sub 18 – Marta Aldana Tolaba

Poesía: Sub 18 – Ludmila Milagros González / Adulto Mayor – Mirtha Maturano

Dibujo/Pintura: Sub 15 – Celeste Abigail Vargas y Sub 18 – Ayelén Delgado

Fotografía: Sub 15 – Franco Delgado y Sub 18 – Luciano Guerrero

Teatro: Individual – Benicio Segura / Grupal Simón Barrionuevo, Lautaro Ramos Laguna, Bautista Cáceres

Danza: Adulto Mayor – Máximo Ibañez, Hilda Isasmendi/ Sub 18 – Pablo Sánchez, Lourdes Escalante/Sub 15 – Axel Salinas, Naomi Carrizo Chaile/ Individual – Nikeyla Monasterio

Canto Solista: Sub 15 – Bautista León Gerván/ Sub 18 – Solana Barrionuevo Barrenechea.

Conjunto Musical: Sub 15 - Emilia Acosta, Santiago Romano, Naiara Ayuza, Dafne Castro

Video minuto: Sub 18 – Jorge Zuñega

Los seleccionados de cada municipio participarán en la gran final provincial a realizarse el próximo 01 de octubre en el Predio Ferial, donde se definirá quiénes competirán por un lugar para representar a Catamarca en Mar del Plata, del 25 al 29 de octubre y los adultos que ganan en el Encuentro Nacional de Adultos Mayores, del 7 al 11 de noviembre en San Luis.

¡FELICITACIONES Y ÉXITOS A TODOS!