Un gobierno indígena que acompaña a su comunidad

Así lo demuestran las diferentes áreas que atienden a diario a vecinos de la comunidad, que plantean diversas necesidades.

Por su parte, el Cacique Miguel Flores, acompañado del Consejo de Ancianos, disponen de los recursos con que cuenta la Comunidad, para brindar las soluciones a cada uno.

Una comunidad… Dos Caciques

Cabe recordar, que el 30 de marzo de 2021, el Cacique Miguel Flores, recibió el mando, de manos del Cacique saliente, Dr. Eduardo Nieva, después de ganar las elecciones convocadas por Nieva.

Pero anteriormente, la comunidad ya había participado de un acto eleccionario, realizado por comuneros autoconvocados, donde el comunero Emmanuel Díaz, fue electo Cacique.

Debido a que estas elecciones no estaban avaladas por el Gobierno Indígena, se las dio por nulas, logrando así el Cacicazgo Flores, quien ni bien asumió se puso al mando del edificio de la Comunidad.

A pesar de ello, Díaz continuó su accionar, decretándose Cacique, situación que a la fecha no termina de aclararse para la comunidad.

Al respecto, Flores explicó, “Hubo 2 elecciones a cacique, pero la última fue la avalada por el Cacique saliente Dr. Eduardo Nieva. Es un hecho lamentable lo que se vive, pues Díaz, quien se hace llamar cacique, vino violando las normas de nuestra institución, de nuestro gobierno, de alguna manera quiso interrumpir el proceso, no reconoció el gobierno anterior, que vino trabajando durante muchos años para nuestra comunidad y vino dejando muchas cosas y logros, bienes y servicios a nuestra comunidad.

Él agarró por su camino, llamó a una asamblea donde participaron unas cuantas personas y decidieron llamar a una elección. Él desconoció el gobierno, nuestra propia constitución política, donde rige todo, como nos debemos manejar en cada una de las acciones, de las actitudes. Díaz lo desconoció y llamó a una elección donde él mismo convocó 2 o 3 candidatos. Se han denunciado por fraude entre ellos mismos y hubo una serie de cosas que realmente no tenían asidero.

El peor de los casos es que el desconoció el gobierno, y al desconocer el gobierno estamos desconociéndonos a nosotros mismos. Como institución, desconociendo nuestros usos y costumbres”, disparó el Cacique.

Flores también resaltó las contrariedades que Díaz deja entrever. “Se contradice permanentemente. Esta persona que desde la elección dice ser Cacique desde marzo, invitaba el 1 de agosto a la comunidad a un acto para asumir como cacique, o sea, 6 meses después. Pero por otra parte se encarga de tratar todo el tiempo de desestabilizarnos. Es más, este señor viene no solo denunciando, sino que viene mintiéndole a nuestra comunidad por algún medio de comunicación que se presta y comienza a decir cosas que solo confunden a la gente.

Se está manejado muy mal y no está respetando nuestra institución, nuestro gobierno. Y lo que hace es interrumpir, no es otra cosa. Nosotros durante un buen tiempo nos vinimos callando, teniendo paciencia, no queríamos agrandar más el problema, pero con esta última denuncia, fue la gota que rebalso el vaso y estamos diciendo basta.

Hay un equipo de abogados que está trabajando sobre esta situación, también de parte de los profesionales para demostrar que no fue así como él dice.

Y esperamos que la gente sepa, que es una persona equivocada, consideramos también que hay algunos funcionarios que lo impulsan a que haga este tipo de cosas para que no nos deje gobernar como corresponde. Pero nosotros no le vamos a prestar mucha atención, vamos a hacer lo que corresponda y seguir para delante demostrándole a la gente que nuestra única misión es trabajar en pos del desarrollo de todos.

Trabajos para la Comunidad

Sobre el gobierno que asume, Flores expresó, “Estamos satisfechos de alguna manera porque estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones y otras que no nos corresponden. De igual manera nos estamos encargando de algunas necesidades que no le competen a nuestra institución pero viendo la necesidad de nuestra gente, estamos encargándonos de algunas obras públicas, necesarias. También el área de Acción Social está trabajando fuerte.

Desde acá, tratamos de encarar todas y cada una de las necesidades que tiene nuestra gente y por supuesto cuando está a nuestro alcance, pero siempre trabajando con la verdad, con sinceridad y no estamos ni equivocando ni confundiendo a nadie. No hay necesidad porque nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo”, indicó.

Flores destacó que trabajan en todos los frentes que la gente solicita, “Estamos manejando prácticamente todo. También lo que dejó el gobierno anterior. El patrimonio de nuestra comunidad, la Casa de gobernanza, Casa de la memoria, la Radio comunitaria. El CDI, la Bodega, mobiliario, maquinaria.

Por otra parte, nos encargaos de algo tan importante como el territorio, de sus recursos. Tenemos ese compromiso serio con nuestra comunidad, solo pedimos que la gracias de Dios, la virgen y nuestra Pachamama, nos siga iluminando, que nos llene de fortaleza para que podamos demostrarle a la comunidad de Amaicha del Valle, que nuestra única intención es trabajar por y para ellos”, concluyó.