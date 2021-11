Denuncian falsamente a la Comunidad Indígena de Amaicha e involucran a la UNT

Días atrás, llegó a nuestro medio, una denuncia que involucra a la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle. En primer lugar, al Cacique saliente, Dr, Eduardo Nieva, a sexagenarios y octogenarios ex integrantes del Consejo de Ancianos que trabajaron más de una década sin remuneración alguna en favor de la comunidad y al actual Cacique, Sr. Miguel Flores.

El escrito, también pone en tela de juicio a arqueólogos, investigadores y docentes de la UNT y el CONICET, quienes desde hace años realizan trabajos de investigación en Amaicha del Valle.

El hecho denunciado por Horacio Emmanuel Díaz, ante la sede de Gendarmería Nacional, aduce la desaparición de piezas arqueológicas, Petroglifos específicamente. Según el demandante, la desaparición de estas piezas, sucedió tras la finalización del mandato del ex cacique Eduardo Nieva en complicidad de integrantes del Concejo de Ancianos y del actual Cacique.

Desde Valle Calchaquí, nos dirigimos hasta la Casa de Gobernanza Indígena, para conocer fehacientemente los hechos. En la oportunidad, el Cacique Miguel Flores, dijo sobre la denuncia de sustracción de patrimonio arqueológico, “Es lamentable para nosotros como comunidad, como gobierno, que exista este tipo de información tan errónea, tan falsa, yo creo que esto nos hace daño, no solo dentro de la institución, sino a la comunidad toda.

Fue terrible esto, algo muy fuera de lugar que como sociedad, nos hace mucho daño. En este caso, hubo una denuncia en contra del gobierno anterior, y del actual gobierno y aducen que se habrían perdido piezas arqueológicas de acá de la casa de Gobernanza, cosa que no fue así, nunca existió ese tipo de patrimonio acá. Ese patrimonio existe, pero nunca fue removido, se encuentra en territorio, no acá en un edificio”, aclaró.

Flores agregó que esas piezas, valiosísimas para la cultura y para la historia de Amaicha, una vez que fueron descubiertas, se puso en conocimiento a especialistas e investigadores de la UNT. “Se hizo un trabajo de campo, durante el gobierno anterior, después de dar todos los pasos legales, se hicieron presentes un equipo de profesionales, para hacer algunos estudios. Se realizó un video de un trabajo que se estaba practicando y se hizo un calco, de los diseños que tenían estos petroglifos. No se extrajo nada, no se retiraron las piedras grabadas. Este patrimonio sigue estando en el lugar donde se las encontraron”, agregó.

Casualmente el día de ayer recorrió el lugar, personal de la Guardia Indígena, a cargo de Mario Moya y Sebastián Pastrana, quienes colaboran en esta importante área de la Comunidad, cuidando el vasto territorio y el patrimonio ancestral de Amaicha.

Una de las acciones realizadas, fue justamente verificar que las piezas sigan intactas. Nuestro medio tuvo acceso a fotografías que muestran que efectivamente, estos petroglifos siguen intactos en el mismo lugar del hallazgo.

El Cacique recalcó que es totalmente falso lo que se denunció. “Es muy lamentable que también tengamos que hablar de algunos medios, que yo considero que no son serios. En este caso, un medio de Tucumán, donde publicaron esta denuncia, involucrándonos con nombre y apellido, algo que a nosotros nos duele mucho, porque se trata de algo falso, y deberían haber venido a la fuente a verificar. Por el contrario, dañaron a muchas personas, a nuestros ancianos, sin medir ni el daño ni las consecuencias que esto causa”, advirtió.

Flores indicó además que el denunciante, Horacio Díaz, viene interrumpiendo permanentemente la actual gestión, ensuciando a la institución con falsos comentarios, y en este caso llegando a algo mucho más grave como es una denuncia falsa. “Él por acá nunca se llegó, yo me puse a leer detenidamente la denuncia pero no tiene argumentos, es sin fundamentos, creo que ni él sabe de qué está hablando. Considero que se llevó de un video y supuso que se habían llevado las piezas y que ya no existían. Estaba cero de conocimiento.

No solo nos menciona a nosotros, denuncia a algunos profesionales, cuando por el contrario, ellos vinieron a ayudarnos, a colaborar, a hacer ese trabajo. Acá hay muchos profesionales que se sienten afectados y también están tomando intervención legal para que quede claro. Esta persona lo único que hace es confundir a nuestra comunidad, a nuestra gente”, enfatizó.

Una comunidad con estructura

Cabe destacar que, la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle, se distingue por no ser un gobierno unipersonal, sino que además del Cacique, lo componen un Consejo de ancianos, la Secretaría de territorio, una Secretaría de Patrimonio, entre otras.

Se trata un gobierno en el que todo lo que genera y se realiza, se logra por consenso y ante el conocimiento de todos los integrantes del gran grupo.

“Es un gobierno con mucho compromiso, con grandes luchas. Y estamos para cuidar los recursos de nuestro territorio, que es de todos los hermanos comuneros, no es del gobierno de turno, nosotros solo estamos encargados de resguardar, de administrar lo que es de todos.

Por eso siento que es nuestra obligación salir a aclarar, quiero llevar la tranquilidad a mi pueblo, que es totalmente falsa esa denuncia, por eso estamos trabajando desde el gobierno con el equipo de abogados para que quede claro por todas las vías que correspondan”, concluyó Flores.

Petroglifos en Campo comunitario

Esta investigación específicamente, se realizó en una zona camino al paraje El Paraíso, en campo comunitario a orillas del rio seco Las Salinas.

Una de las piedras encontradas, tiene una representación y un resumen de la historia de la comunidad ancestral de Amaicha. En la misma, se puede apreciar una Deidad, el Chiki (el diablo) y el zorro de la mano. Este petroglifo, si bien no es el más antiguo, data de más de dos mil años.

Carolina Somonte, Arqueóloga, docente de la Universidad Nacional de Tucumán, investigadora del CONICET, es una de las profesionales que realizó el trabajo de campo en el lugar donde se encontraron estos petroglifos, acompañada por el Arqueólogo Carlos Baied y todo un equipo de profesionales.

En un programa emitido por la misma UNT, video que también muestra el denunciante, se puede ver el trabajo realizado por profesionales arqueólogos en el lugar. Así mismo se muestra que no hubo remoción de ningún patrimonio arqueológico, sino que por el contrario, el trabajo minucioso se efectuó en el lugar del hallazgo.

Somonte detalló, “Se realizó un relevamiento de diseño con total fidelidad, se realizó un calco. Se trabajó en material cero invasivo, algo que no modifica para nada el diseño registrado”.

En oportunidad en que se realizaron dichos trabajos, fueron acompañados por quien asumía el cacicazgo en ese entonces, Dr Eduardo Nieva, quien agregó, “Es un complemento de conocimientos es ser respetuoso de la diversidad cultural, de una cultura ancestral y ver con ese marco de equilibrio como nos proyectamos hacia el futuro. Ese complemento de conocimientos nos va a enriquecer la diversidad cultural. En ese marco es proyectarse hacia futuro entre ambas instituciones”, expuso.

Si bien, la denuncia es directamente hacia los referentes de la Comunidad Indígena, también involucra a investigadores y profesionales, ya que en la misma reza textualmente que “UNT y CONICET, envían técnicos a realizar distintas actividades, sin brindar la debida información a la comunidad y a la Secretaría de Patrimonio de la provincia”.

Ahora, desde la comunidad científica, continúan los pasos legales ante la denuncia, ya que son profesionales que llevan más de 30 años de investigación y aporte a esta comunidad y al vasto territorio que compone el Valle Calchaquí.