Comenzó la campaña hacia las generales

La candidata a Senadora por Santa María, de la fuerza política Frente de Todos, habló sobre cómo afronta la campaña previa a las elecciones generales del próximo 14 de noviembre.

Entrevista a la Candidata Érica Inga

¿Cómo afronta esta segunda etapa de campaña?

-Estamos iniciando en esta nueva etapa para la elección general. Continuamos trabajando y nos quedan 3 semanas de arduo trabajo.

¿Hay un trabajo conjunto con los candidatos a concejales?

-Estamos trabajando junto con los concejales del Departamento. En el caso de Santa María con Diego Rivero y Norma Gutiérrez y en el Distrito San José, con el Contador Gastón Monasterio junto con Estela Gutiérrez. Y a nivel nacional junto con la Dra. Lucía Corpacci como candidata a Senadora Nacional y a Silvana Ginocchio como candidata a Diputada Nacional.

¿En este tiempo, cual fue el acercamiento de la gente? ¿Qué objetivos van surgiendo sobre lo que hay que trabajar en la sociedad?

-Durante las PASO y una vez finalizadas las mismas, muchos actores sociales se van acercando y van planteando las problemáticas que tienen. Hablamos de instituciones deportivas, educativas, más allá de todos los planteamientos que hay de personas a nivel muy particular o personal, con todo lo que es la temática del empleo. Nosotros continuamos escuchando por sobre todas las cosas, y tratando de resolver lo que está a nuestro alcance y tratando de generar para más adelante alguna respuesta.

¿Cómo se plantea la situación de la salud, luego de la cuestión epidemiológica, siendo hoy uno de los principales temas?

-Creo que la pandemia dejo más expuesta la situación de salud que ya existía pero que se ha profundizado. Creo que se empezó a valorar un poco más lo que es la importancia de contar con un sistema de salud eficiente, que esté a la altura de la necesidad de la población. Es un tema que está planteado y hay que tratar de ir resolviendo todas las falencias que tiene. Para eso es necesario un trabajo en equipo de todos los niveles gubernamentales para que se pueda dar una solución

En el caso de Santa María es muy particular, porque no cuenta con los recursos, principalmente humanos, no logra tener el 100% de lo necesario para la comunidad.

Somos conscientes que hay carencia de profesionales, es una cuestión a resolver, el porqué los profesionales no pueden estar trabajando en nuestro hospital y también entiendo que es una necesidad de todos poder contar con especialistas. Esto es algo que hemos pedido en varias oportunidades y que estamos recalcando con más fuerza últimamente ante el gobierno de la provincia para que se pueda solucionar esa situación.

Es una necesidad imperiosa que hay que solucionarla y para eso se necesita financiación y es justamente eso lo que nosotros tratamos de ir resolviendo, junto con el Intendente Juan Pablo Sánchez.

La provincia de Catamarca, al igual que el Departamento Santa María en las PASO, tuvo una elección muy propicia para el peronismo, no así a nivel nacional. ¿Cómo se trabaja con este choque que hay entre lo que está pasando a nivel nacional para poder seguir manteniendo esos resultados en las generales?

-Creo que hay un gran trabajo desde el gobierno de la provincia para poder llegar a toda la sociedad y el acompañamiento que se tuvo del nivel nacional para con la provincia se vio reflejado en el municipio, en obras que se están realizando. Estamos convencidos de que esa es la forma de trabajar con el acompañamiento nacional a las provincias y desde estas hacia los municipios, esto hace posible un trabajo mejor.

¿Cómo está trabajando su equipo en esta etapa? ¿Las personas que se quieran sumar pueden hacerlo?

-Cualquier persona que desee se puede sumar, el partido justicialista tiene sus puertas abiertas. Desde esta semana ya se está atendiendo todos los días. Si bien los equipos están conformados, la gente que se acerca para sumarse es muy bienvenida.

¿Cómo se trabaja con el candidato a segundo concejal, en este caso con Norma Gutiérrez, teniendo en cuenta que el las paso hubo un choque por parte de la línea a la que ella representaba y ahora debe sumarse a la lista general? ¿Hubo diálogo con su principal referente el Ing. Raúl Chico?

-Con Norma hemos podido trabajar muy bien, muy amablemente. Es una persona muy sincera por sobre todas las cosas, y yo creo que esta en cada uno poder reflexionar para entender que en la unidad, está el triunfo y que en la unidad, a través de un concejo deliberante sólido, que acompañe al municipio, podremos seguir trabajando de la misma forma que lo venimos haciendo.

Respecto a su referente el Ingeniero Raúl Chico, inmediatamente terminada las PASO, hemos dialogado, lo seguimos haciendo, con el compromiso de que el acompañamiento existe.

Teniendo en cuenta que un aproximado del 35% del padrón no asistió a votar en las PASO ¿Se espera que haya mayor concurrencia a las urnas en las elecciones generales?

-Es muy importante que la gente reflexione, que sepamos todos que es muy importante llegarnos a las urnas para poder emitir nuestro voto, porque en eso está el futuro de nuestro Santa María.