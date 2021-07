La ministra Andrea Centurión entregó el Premio Mujeres Educadoras 2021

El Premio Mujeres Educadoras 2021 tuvo su broche de oro con la entrega de los galardones en el marco de la premiación que se realizó en la Residencia Universitaria donde las docentes fueron reconocidas y valoradas por la Ministra de Educación Andrea Centurión.

La ganadora, Carolina Gimena Godoy, de la Escuela de Educación Especial Nº 7 “San Francisco de Asís” recibió de premio su estatuilla como “Mujer Educadora 2021” y una notebook. Se entregaron, además, menciones especiales a las docentes María Elsa Camisay de Gutiérrez; Ana Rosales y María Carrizo Cattaneo de la Escuela Secundaria Rural N°17 de Amadores, Paclín; Graciela Cipolletti de Maza y Amalia Díaz.

Centurión, quien participó junto al equipo ministerial de la entrega de premios destacó en primer lugar la tarea del jurado integrado por la Prof. Haydeé Morra y el Lic. Axel Romero “que han aceptado participar de este premio y que han dedicado su tiempo y se han puesto a trabajar de igual a igual junto a nosotros para elegir a la ganadora”.

El Premio Mujeres Educadoras fue lanzado en marzo pasado, en el marco del Día de la Mujer con el objetivo de destacar en el ámbito educativo aquellas mujeres que han destinado su vida a la educación catamarqueña. Emocionada la ministra comentó la génesis del proyecto que fue tomando forma con las historias postuladas por el público, “¿pensábamos por qué no reconocerlas? hubo mujeres educadoras que nacieron en años donde todo era más complicado, como Elsa Camisay de Gutiérrez, o leíamos las historias de la profe Mimi (Amalia Díaz), o de la Señorita Graciela y pensábamos con el jurado: años dedicados a la Educación, o de las profes Ana y María y reflexionábamos estas situaciones pasan y nadie lo ve, nadie lo cuenta, las docentes cruzan un río para tomar un examen a un alumno y no es su obligación, es vocación, es dedicación”.

“Y en el caso de Carolina Godoy con el jurado coincidimos en que tenía que ganar, no solo porque es una docente joven y dedicada sino porque vivimos en una sociedad donde hay muchos temas que son tabú y si bien tenemos 15 años de la Ley de ESi, aun no esta íntegramente implementada, imagínense si vamos a hablar de “Esi y Discapacidad” era toda una revolución, y creo que son las revoluciones que como mujeres y educadoras se dan todos los días en la escuela y que es destacable valorarlo y hacer que todos lo conozcan”, mencionó la titular de la cartera educativa en relación al trabajo realizado por la ganadora del premio.

Andrea Centurión dijo “se merecen este reconocimiento y ojalá sea el inicio del reconocimiento a todos los docentes de la Provincia que en este tiempo de pandemia han realizado una labor titánica, que se pusieron la pandemia al hombro y están sacando la educación adelante”.

La ganadora Carolina Godoy, agradeció el premio y dedicó unas palabras a sus compañeras docentes de la escuela y a su familia que están siempre apoyándome, porque paso muchas horas trabajando. Me llevo un montón de palabras que acabo de escuchar de ustedes, para seguir trabajando, porque todo esto me generó mucho entusiasmo para seguir, creo que soy una privilegiada de vivir de lo que me gusta, de compartir con profesionales que me inspiran para seguir creciendo con mis colegas de la Escuela Especial Nº7 y de la Escuela Especial Nº 13 de Saujil, Pomán donde di mis primeros pasos como docente”, remarcó agradecida.

En la página del Ministerio de Educación de Catamarca pueden leerse todas las postulaciones de las docentes premiadas.