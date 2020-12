Entregaron elementos para dependencias de la Policía de la Provincia

En la tarde de ayer, en el playón de la Jefatura General de Policía, el Ministro de Seguridad Gustavo Aguirre, junto al Secretario de Seguridad Martín Miranda y al Jefe de Policía, Crio. Gral. (RE) Lic. Ángel Ignacio Agüero, hicieron entrega de elementos necesarios para la protección de los efectivos y el funcionamiento de las dependencias policiales.

Durante su alocución, el Jefe de Policía dijo “Hemos adquirido elementos destinados a la protección de los efectivos, herramientas de trabajo que también sirven para brindarles un mayor confort a nuestras dependencias y lugares de servicio. La base de nuestra gestión, es de un compromiso constante, de asumir las responsabilidades, buscar la eficiencia de nuestro personal, y desde el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Seguridad Democrática y la Jefatura de Policía, estamos convencidos que para ello debemos brindar las condiciones adecuadas para que nuestros efectivos puedan desarrollar el trabajo que les pedimos.

Estos elementos que, son partes de muchos otros que se están gestionando, son fruto de la charla mantenida con los Oficiales Superiores quienes indicaron las necesidades existentes y el grado de prioridad para atender a cada una de ellas. Lo adquirido, fue comprado con fondos provenientes de las multas aplicadas por las violaciones al DNU con motivo de la pandemia y también con el porcentaje de los servicios adicionales que queda en nuestra Institución, y hablando con el Ministro y el Secretario opinábamos que esto debía volver al propio personal transformado en elementos útiles, y también se está pensando en la adquisición de otras prendas del uniforme policial, elementos de protección para los motoristas policiales, insumos para realizar controles vehiculares y otros recursos materiales que son necesarios para la prevención del delito, mencionó el Jefe de Policía.

El General Agüero, manifestó que al visitar una dependencia policial, no tan solo buscamos ver cómo trabajan, sino también escuchar las necesidades que tiene el personal y comprometernos a gestionar para dar respuestas a esas demandas, porque somos conscientes que a la eficiencia es necesario acompañarla con recursos materiales. Soy testigo, que el policía trabaja aún en medio de necesidades, pero hoy la realidad indica que nuestro Ministro y nuestro Secretario de Seguridad nos acompañan y están comprometidos y preocupados para que no nos falte nada, porque sabemos que el destinatario final de todos estos esfuerzos es el ciudadano, nuestros comprovincianos, a quienes debemos la razón de ser de nuestro servicio policial.

Reiteró la decisión institucional, de que todos los efectivos policiales puedan pasar una fiesta de fin de año con su familia. “Sabemos el esfuerzo que significa, pero venimos de un año complicado en donde la gran familia policial fue pilar fundamental de nuestros hombres y mujeres; por ello es digno reivindicar esto gesto permitiendo a nuestros efectivos compartir con ese núcleo tan importante como lo es la familia”, y le pidió a los Jefes de las dependencias, estar cerca del personal y atender sus necesidades, porque es fundamental que ellos estén motivados y sientan pasión por la función que cumplen que es garantizar la seguridad en cada rincón de nuestra provincia.

A su turno, el Ministro de Seguridad dijo sentirse gustoso de estar nuevamente en la Jefatura de Policía, sobre todo con esta buena noticia de poder aportar un granito de arena para que los efectivos puedan contar con elementos que son de suma utilidad.

Agradeció todo el esfuerzo que hace el personal policial, recordó y valoró aquella experiencia que tuvo al recorrer el interior de la provincia y ver como los efectivos policiales, aún en condiciones climáticas extremas, prestaban su servicio para garantizar la seguridad de todas las personas: “eso me emocionó y me llevó a valorar muchas situaciones que de afuera quizás no se tienen en cuenta”, dijo.

“Ver a Policías que llevan su propia computadora para trabajar, o a Jefes que gestionaron en distintos lugares materiales para mejorar las condiciones edilicias de las dependencias, me llevó a sentir la necesidad imperiosa de trabajar y gestionar mucho más, y sobre todo de agilizar los instrumentos administrativos que muchas veces significan trabas para poder conseguir elementos esenciales”, indicó el Ministro.

Interpretamos claramente las necesidades que hay en la Institución, por ello se dio la celeridad correspondiente para que el dinero de las multas aplicadas por las violaciones a los protocolos dispuestos para prevenir el Coronavirus, vuelva a la misma Policía en elementos que son indispensables.

“Con el presupuesto provincial, se van adquirir 4.000 uniformes que estarán llegando los próximos días, también se compraron 475 pistolas nuevas que llegaron hoy, cinco (5) camionetas nuevas y otras diez (10) que se incorporarán próximamente al parque automotor, como sucedió con treinta (30) motocicletas y otras treinta (30) más que se comprarán en unos días más, y la gran inversión que está realizando el superior gobierno de la provincia en las instalaciones del 911, respondiendo a la visión que en materia de seguridad tiene el Gobernador Raúl Jalil”, anunció el Dr. Aguirrre. Si bien en la actualidad existe el 911, se va a dotar de personal y una fuerte inversión tecnológica que ayudará a mejor sustancialmente el servicio de seguridad. El propio Gobernador nos ha pedido, estar al lado de cada uno de ustedes, atendiendo sus necesidades y colaborando para que el servicio de seguridad sea mejor cada día, para que la comunidad se sienta cuidada y protegida por todos nosotros, y el objetivo que nos propusimos es reposicionar a la Policía de la Provincia en la sociedad, con efectivos profesionales en lo que hacen pero, sobre todo, sintiendo orgullo por pertenecer a una Institución tan prestigiosa, y que nuestros niños y jóvenes sigan soñando con ser Policías como ocurría antes, y que nuestras familias también puedan sentir el orgullo de saber que entre ellos hay alguien que todos los días sale a defender a las personas, concluyó.

El ministro de Seguridad, agradeció todo el esfuerzo y el trabajo realizado durante la pandemia y les deseó a los presentes una feliz navidad y un próspero año nuevo, pidiéndoles que lo hagan extensivo a todos sus familiares y seres queridos.

Luego, las autoridades entregaron veintiséis (26) aires acondicionados marca Alaska, cincuenta (50) termómetros infrarrojos digitales, veintidós (22) máquinas impresoras Brodher laser, cien (100) chalecos reflectivos, doscientas (200) sillas metálicas PVC de alto impacto, cien (100) conos de señalización vial, veinticinco (25) estabilizadores para computadoras, cincuenta (50) linternas multifunción con sistema LED, una (01) cámara digital Nikon Coolpix P-1000 4K-HD, y antiparras, y del acto también participaron el Subjefe de Policía, Crio. Gral. Sergio Agustín Lazarte, el Inspector General, Crio. Gral. José Daniel Coronel, el Jefe del Departamento Personal, Crio. Gral. Edmundo Gallardo, el Jefe del Departamento Operaciones Policiales, Crio. Gral. Hugo Fabián Oliva, el Jefe del Departamento Logística, Crio. Gral. Daniel Gerónimo Carrizo, el Segundo Jefe de la Unidad Regional N° 1, Crio. My. Gustavo Pedraza, el Jefe de Zona Norte de la Unidad Regional N° 1, Crio. My. Dimas Ferreyra, el Director de Administración, Crio. Insp. Marcelo Gutiérrez, y Oficiales Jefes de distintas dependencias policiales.