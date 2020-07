Así permanecen los distribuidores en el acceso a Santa María

“Buenos días, soy Martin de Tucumán, y soy proveedor d alimentos mercadería, artículos de limpieza, entre otros. Quiero contarles que hace más d 5 años viajo a Santa María todos los jueves y me quedo hasta el sábado, y desde hace 4 semanas no nos dejan ingresar a la ciudad y la gente venía a buscar la mercadería al límite entre Catamarca y Tucumán, expresó un comerciante.

El joven agregó, “todo bien con eso, no había drama, porque en el límite hay luz, porque nos quedamos hasta la noche y hay baños químicos. Pero ahora la cuestión es que hace dos semanas nos hacen pasar hasta el arco de ingreso a Santa María, pero aquí no hay luz, ni baños químicos y nos tratan como si fuéramos pestes. Yo hablé con varios policías de la ciudad que están acá, pero no me escuchan. Hasta con gendarmería hablé porque ellos vienen todos los días.

Lo que quiero pedir, es que hagan algo para que estemos más cómodos, que nos ayuden a mejorar nuestras condiciones”, concluyó.

Cabe destacar que hay empresas de servicio de encomienda que vienen de lunes a sábado, y les es muy incómodo permanecer en el lugar sin ningún servicio.